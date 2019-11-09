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      Экс-депутат Залищук стала советницей премьера Гончарука

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      Светлана Залищук стала советницей премьер-министра
      Светлана Залищук стала советницей премьер-министра / censor.net.ua

      Бывшая журналистка, экс-депутат Верховной Рады Светлана Залищук сообщила, что с 8 ноября начала работать штатным советником Премьер-министра Украины Алексея Гончарука по вопросам внешней политики.

      "С Алексеем Гончаруком мы дружили с домайданних времен. Последние три недели мы успели поработать вместе и провести с десяток международных двусторонок", – написала Залищук на своей фейсбук-странице.

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      Она уточнила, что на своей новой работе будет отвечать за подготовку международных встреч Гончарука и его международных визитов в координации с МИД и вице-премьером Дмитрием Кулебой.

      "Моими главными kpi будут успешны контакты главы правительства со своими визави, международными финансовыми институтами и дипломатами, создание положительных предпосылок для развития международного сотрудничества Украины, помощь в привлечении инвестиций, содействие эффективному экономическому сотрудничеству между государствами. Отдельно выделю борьбу за наше европейское будущее и энергетическую безопасность", – написала Залищук.

      Что известно о Светлане Залищук?После работы в журналистике, в 2014 году стала народной депутатом по списку партии "Блок Петра Порошенко". А на внеочередных выборах в Раду в 2019 году выдвигалась по 199 округу в Черкасской области, но не прошла в парламент.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики МИД Украины Алексей Гончарук
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