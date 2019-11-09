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      Ексдепутатка Заліщук стала радницею прем'єра Гончарука

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      Світлана Заліщук стала радницею прем'єр-міністра
      Світлана Заліщук стала радницею прем'єр-міністра / censor.net.ua

      Колишня журналістка, ексдепутатка Верховної Ради Світлана Заліщук повідомила, що з 8 листопада почала працювати штатним радником Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука з питань зовнішньої політики.

      "З Олексієм Гончаруком ми товаришували з домайданних часів. Останні три тижні ми встигли попрацювати разом і провести з десяток міжнародних двосторонок", – написала Заліщук на своїй фейсбук-сторінці.

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      Вона уточнила, що на своїй новій роботі відповідатиме за підготовку міжнародних зустрічей Гончарука та його міжнародних візитів у координації з МЗС та віце-прем'єром Дмитром Кулебою.

      "Моїми головними kpi будуть успішні контакти голови уряду зі своїми візаві, міжнародними фінансовими інституціями та дипломатами, створення позитивних передумов для розвитку міжнародної співпраці України, допомога в привабленні інвестицій, сприяння ефективнішому економічному співробітництву між державами. Окремо виділю боротьбу за наше європейське майбутнє та енергетичну безпеку", – написала Заліщук.

      Що відомо про Світлану Заліщук? Після роботи в журналістиці, у 2014 році стала народною депутаткою за списком партії "Блок Петра Порошенка". А на позачергових виборах до Ради у 2019 році висувалася по 199 округу в Черкаській області, але не пройшла до парламенту.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України МЗС України
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