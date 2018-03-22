Экс-глава ЦРУ назвал причину хорошего отношения Трампа к Путину

Президент США Дональд Трамп может положительно относиться к главе России Владимира Путина из-за компромата.

Такое мнение высказал экс-глава ЦРУ Джон Бреннан, пишет The Hill.

"Возможно, у россиян есть что-то, и поэтому Трамп беспокойный. Он знает лучше кого-нибудь из нас, есть у русских что-то на него или нет", – отметил Бреннан.

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При этом экс-глава ЦРУ все же отметил, что до конца объяснить политику Трампа в отношении Путина невероятно сложно.