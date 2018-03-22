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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Екс-глава ЦРУ назвав причину доброго ставлення Трампа до Путіна

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Дональд Трамп та Володимир Путін
Дональд Трамп та Володимир Путін / politikus.ru

Президент США Дональд Трамп може позитивно ставитися до очільника Росії Володимира Путіна через компромат.

Таку думку висловив екс-глава ЦРУ Джон Бреннан, пише The Hill.

"Можливо, у росіян є щось, і тому Трамп неспокійний. Він знає краще кого-небудь з нас, чи є у росіян щось на нього чи ні", – зазначив Бреннан.

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При цьому екс-глава все ж відзначив, що остаточно пояснити політику Трампа щодо Путіна неймовірно складно.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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