Екс-глава ЦРУ назвав причину доброго ставлення Трампа до Путіна

Президент США Дональд Трамп може позитивно ставитися до очільника Росії Володимира Путіна через компромат.

Таку думку висловив екс-глава ЦРУ Джон Бреннан, пише The Hill.

"Можливо, у росіян є щось, і тому Трамп неспокійний. Він знає краще кого-небудь з нас, чи є у росіян щось на нього чи ні", – зазначив Бреннан.

Читайте також: Трамп пояснив, чому привітав Путіна з перемогою на виборах

При цьому екс-глава все ж відзначив, що остаточно пояснити політику Трампа щодо Путіна неймовірно складно.