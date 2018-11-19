Экс-главе студенческого самоуправления объявили о подозрении в присвоении огромной суммы

Экс-главе всеукраинской молодежной общественной организации "Украинская ассоциация студенческого самоуправления" объявили о подозрении в присвоении 2 миллионов гривен. Он возглавляет одно из подразделений Министерства образования Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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Так, правоохранители установили, что в 2013-2016 годах глава студенческого самоуправления подавал в банковское учреждение заявления о выдаче средств. Они якобы были предназначены для командировки студентов за границу для участия в мероприятиях . На основании этих заявлений он получил средств на сумму более 830 тысяч гривен.

Допрошенные во время следствия студенты показали, что в командировки не ездили и указанные мероприятия вообще не проводились,

– говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что глава общественной организации подавал платежные поручения в банк. Так с текущих счетов организации на его собственный карточный счет было перечислено более 1,2 миллиона гривен.

В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.