14:45
19 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Високі гості і маленький Вова. Нова презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:44, 17 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Радикальний Апполон. "Етика" Барни
      Вєсті.UA
      19:10, 17 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ

      Екс-голові студентського самоврядування оголосили про підозру в привласненні величезної суми

      719 Читать новость на русском
      Чиновнику МОН оголосили про підозру в привласненні 2 мільйонів
      Чиновнику МОН оголосили про підозру в привласненні 2 мільйонів / Фото з відкритих джерел

      Екс-голові всеукраїнської молодіжної громадської організації "Українська асоціація студентського самоврядування" оголосили про підозру у привласненні 2 мільйонів гривень. Він наразі очолює один з підрозділів Міністерства освіти України.

      Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

      Читайте також: Генпрокуратура впіймала на хабарі херсонського керівника будінспекції

      Так, правоохоронці встановили, що у 2013-2016 роках голова студентського самоврядування подавав до банківської установи заяви про видачу коштів. Вони нібито були призначені для відрядження студентів за кордон для участі у заходах . На підставі цих заяв він кошти у сумі понад 830 тисяч гривень.

      Допитані під час слідства студенти показали, що у відрядження не їздили та зазначені заходи взагалі не проводились,
      – мовиться у повідомленні.

      Так правоохоронці встановили, що голова громадської організації подавав платіжні доручення до банку. Так з поточних рахунків організації на його власний картковий рахунок було перераховано понад 1,2 мільйона гривень.

      До суду скеровано клопотання про обрання йому міри запобіжного заходу. Тепер зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

       

      Теги: Новини України Гроші Кримінальні новини Київська прокуратура студенти
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Українська недбалість: через прихід зими в Україні трапилась тисяча ДТП впродовж доби
      сьогодні , 14:00 Українська недбалість: через прихід зими в Україні трапилась тисяча ДТП впродовж доби
      Тетяна Мартинюк 202
      Річниця польоту Каденюка у космос: цитати українця про Всесвіт, які надихають
      сьогодні , 13:02 Річниця польоту Каденюка у космос: цитати українця про Всесвіт, які надихають
      Юліана Вінтюк 9410
      Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      сьогодні , 11:41 Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      1
      Следующий президент Украины будет хуже нынешнего
      сьогодні , 12:01 Следующий президент Украины будет хуже нынешнего
      Павло Казарін 1672
      Вибори і гасла: як політики грають обіцянками і які найчастіше не виконують
      сьогодні , 10:45 Вибори і гасла: як політики грають обіцянками і які найчастіше не виконують
      Інна Жолобович 413
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      У полоненого Кремлем Сенцова в колонії почалися серйозні проблеми зі здоров'ям
      16 листопада 2017 , 05:27
      Росія збільшить експорт зброї, — Путін
       27 січня 2015 , 20:36
      Куплений за 1 долар джип продали за 121 тисячу
       2 вересня , 14:00
      Головні новини футболу 13 жовтня: Нідерланди розгромили Німеччину, перемога Чехії над Словаччиною на користь України
       14 жовтня , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук