Генпрокуратура впіймала на хабарі херсонського керівника будінспекції

Працівники Генпрокуратури разом зі Службою безпеки України "на гарячому" затримали керівника Державної архітектурно-будівельної інспекції Херсонської області, головного інспектора, а також керівника приватного підприємства.

Про це повідомив генпрокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

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Сергій Циклінський, який обіймає посаду керівника управління ДАБІ у Херсонській області, а також його спільників затримали на отриманні та вимаганні хабара у розмірі 4,5 тисячі доларів за узгодження документації.

Нагадаємо, що нещодавно генпрокурор України Юрій Луценко особисто вітав прокурорів, які відзначилися в розслідуванні кримінальних пригод "Мультика" і дарував їм іменні годинники.