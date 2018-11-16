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      Генпрокуратура поймала на взятке Херсонского руководителя стройинспекции

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      Руководителя ГАСИ поймали на взятке
      Руководителя ГАСИ поймали на взятке / Фото из свободных источников

      Работники Генпрокуратуры совместно со Службой безопасности Украины "на горячем" задержали руководителя Государственной архитектурно-строительной инспекции в Херсонской области, главного инспектора, а также руководителя частного предприятия.

      Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

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      Сергея Циклинского, занимающего должность руководителя управления ГАСИ в Херсонской области, а также его сообщников задержали на получении и вымогательстве взятки в размере 4,5 тысячи долларов за согласование документации.

      Напомним, что недавно генпрокурор Украины Юрий Луценко лично приветствовал прокуроров, которые отличились в расследовании уголовных приключений "Мультика" и даровал им именные часы.

      Теги: Новости Украины СБУ Деньги Юрий Луценко Коррупция ГПУ
      Источник: 24 Канал
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