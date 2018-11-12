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      "Мультик" на свободе: как глава Николаевщины отдыхает вместе с известным бандитом

      209 Читати новину українською
      Алексей Савченко
      Алексей Савченко / Фото из открытых источников

      Юрий Луценко лично поздравлял прокуроров, которые отличились в расследовании уголовных приключений "Мультика" и дарил им именные часы. Тогда за спиной генпрокурора сидел руководитель Николаевщины Алексей Савченко, который искренне хлопал в ладоши бравым правоохранителям, обезвредившим опасного бандита.

      Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист Дмитрий Гнап.

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      "Казалось бы, можно вздохнуть с облегчением, что зло, сколько бы оно ни злорадствовало и не наделало беды, наконец получило наказание. Пусть с опозданием, но все же обезврежено. Но это была бы не сегодняшняя Украина, если бы в этой истории был счастливый финал", – рассказал Гнап.

      Он напомнил, что на прошлой неделе одно из изданий вышло с развернутым репортажем о международном турнире по боям без правил в Николаеве.

      михайло тітов мультик
      Михаил Титов, "Мультик"

      На турнире собралась вся местная николаевская элита: депутаты, бизнесмены, правоохранители.

      И угадайте, кто пришел посмотреть на соревнования? Да, Михаил Титов, он же "Мультик" – снова на свободе. Оказывается, суд по-тихому изменил ему меру пресечения и отпустил его из СИЗО под домашний арест. А перед этим, вдруг, в следственном изоляторе нашли мертвым сообщника "Мультика", который мог бы дать важные показания относительно деятельности Титова. Но теперь следствие этого ценного свидетеля потеряло, и как дальше дело будет слушаться в суде – неизвестно,
      – отметил Дмитрий Гнап.

      Он подчеркнул, что "Мультик" снова вышел на свободу, снова наслаждается жизнью, посещает светские мероприятия. И что интересно, вместе с руководителем Николаевщины Алексеем Савченко, который совсем недавно аплодировал аресту криминального авторитета. "Также не исключено, что Николаевщина снова услышит о его новых подвигах, и снова будет смотреть этот "мультик для взрослых", – добавил журналист.

      Кто такой "Мультик"? "Мультик", он же Михаил Титов, ранее был осужден за двойное убийство. В конце 90-х годов он с особой жестокостью убил двоих других криминальных авторитетов, которые приехали работать на его территории. За это он получил длительный тюремный срок и этого особо никогда не скрывал. После выхода из тюрьмы "Мультик" засветился очень ярко. В частности, за последние годы в Николаеве его имя часто звучало в связи с рэкетом, хищениями государственного имущества, рейдерскими атаками на бизнес, вымогательством и даже в связи с торговлей наркотиками.

      Видео полного выпуска видеоблога "Право на правду" с Дмитрием Гнапом по 12 ноября 2018 года

       

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Видеоблоги Юрий Луценко ГПУ Алексей Савченко Новости Николаева
      Источник: 24 канал
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