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      "Мультик" на волі: як очільник Миколаївщини відпочиває разом із відомим бандитом

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      Олексій Савченко
      Олексій Савченко / Фото з відкритих джерел

      Юрій Луценко особисто вітав прокурорів, які відзначилися в розслідуванні кримінальних пригод "Мультика" і дарував їм іменні годинники. Тоді за спиною генпрокурора сидів керівник Миколаївщини Олексій Савченко, який щиро плескав в долоні бравим правоохоронцям, що знешкодили небезпечного бандита.

      Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст Дмитро Гнап.

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      "Здавалося б, можна зітхнути з полегшенням, що зло, скільки б воно не зловтішалося і не наробило біди, нарешті дістало покарання. Хай із запізненням, але все ж таки знешкоджене. Але це була б не сьогоднішня Україна, якби в цій історії був щасливий фінал", – розповів Гнап.

      Він нагадав, що минулого тижня одне з видань вийшло з розгорнутим репортажем про міжнародний турнір з боїв без правил в Миколаєві.

      михайло тітов мультик
      Михайло Тітов, "Мультик"

      На турнірі зібралася вся місцева миколаївська еліта: депутати, бізнесмени, правоохоронці.

      І вгадайте, хто також прийшов подивитися на змагання? Так, Михайло Тітов, він же "Мультик" – знову на волі. Виявляється, суд по-тихому змінив йому запобіжний захід і відпустив його із СІЗО під домашній арешт. А перед цим, раптом, в слідчому ізоляторі знайшли мертвим спільника "Мультика", який міг би дати важливі свідчення щодо діяльності Тітова. Але тепер слідство цього цінного свідка втратило і як далі справа слухатиметься в суді – невідомо,
      – наголосив Дмитро Гнап.

      Він підкреслив, що "Мультик" знову вийшов на волю, знову насолоджується життям, відвідує світські заходи. І що цікаво, разом з керівником Миколаївщини Олексієм Савченком, який зовсім нещодавно аплодував арешту кримінального авторитета. "То ж не виключено, що Миколаївщина знову почує про його нові подвиги, і знову дивитиметься цей "мультик для дорослих", – додав журналіст.

      Хто такий "Мультик"? "Мультик", він же Михайло Тітов, раніше був засуджений за подвійне вбивство. В кінці 90-х років він з особливою жорстокістю вбив двох інших кримінальних авторитетів, які приїхали працювати на його території. За це він отримав тривалий тюремний термін і цього особливо ніколи не приховував. Після виходу з тюрми "Мультик" засвітився дуже яскраво. Зокрема, за останні роки в Миколаєві його ім’я часто звучало у зв’язку із рекетом, розкраданням державного майна, рейдерських атаках на бізнес, вимаганні та навіть у зв’язку з торгівлею наркотиками.

      Відео повного випуску відеоблогу "Право на правду" з Дмитром Гнапом за 12 листопада 2018

       

      Теги: Новини України Кримінальні новини Відеоблоги Юрій Луценко ГПУ Новини Миколаєва Олексій Савченко
      Джерело: 24 канал
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