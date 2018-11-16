09:18
16 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Роскосмос" летить на Пандору. Дзвін Путіна
      Вєсті Кремля
      22:21, 15 листопада
      Вєсті.UA. Темні сили Пашинського. 100 років самотності Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Доброчесна країна
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      "Управління державою – це не цирк": для чого Луценку скандал у Раді

      Доброчесна країна 90 Читать новость на русском

      Юрій Луценко сів у кількох метрах від мене в сесійній залі Верховної Ради – на місці генерального прокурора, і 15 хвилин старанно намагався мене образити. Потім не витримав, і побіг це робити до парламентської трибуни.

      Навіщо він так робив? Можливо, проблеми з совістю. Можливо, з алкоголем. Можливо, з тим, що організовую голосування парламенту за його відставку. А можливо, він планував перетворити звіт про розслідування нападів на громадських активістів на скандал із бійкою в Раді.

      Читайте також: Санкції Росії проти України: чого насправді прагне Кремль

      Після лайки генпрокурора одна журналістка мене запитала: "А Ви відповіли йому чимось таким"? Мені це огидно. Коли генпрокурор у парламенті кричить про психічні розлади та шепочеться про нетрадиційний секс з чоловіками – це приниження генпрокурора, парламенту та всієї країни.

      Управління державою – це не цирк. І не зоопарк, де мавпи можуть кидатися лайном в глядачів. Після Євромайдану в нас у кожному маленькому містечку й у багатьох селах з‘явилися люди, які вирішили: держава – це я. Вони не миряться зі свавіллям та намагаються зупинити зловживання, насамперед, кляту корупцію.

      Їх намагаються залякати: б'ють, калічать, вбивають. Активіст з Одеси Сергій Стерненко пережив три збройні напади у рідному місті. Коли він вказав поліції на ймовірного організатора останнього нападу, у відповідь його принизили прямо біля будівлі Міністерства внутрішніх справ.

      Сергій Стерненко
      Сергій Стерненко пережив три збройні напади

      Кожен такий злочин має бути розслідуваний і покараний. Кожен, хто планує замах на журналіста, на активного громадянина, має розуміти, що його знайдуть і надовго відправлять за ґрати.

      Нам потрібні справжні генпрокурор та міністр внутрішніх справ, а не корупціонери, які займаються незаконним збагаченням й зупиняють не злочинців, а тих, хто повстає проти них.

      Читайте також: "Під репресіями Авакова": учасників березневого мітингу під Радою продовжують переслідувати

      Цього тижня я разом з однодумцями представив п'ять рішень, які дозволять ліквідувати топ-корупцію максимум за три роки. І перший крок – почати з себе. На найвищих посадах необхідно бути зразком дотримання закону і безжальним до тих, хто його переступає.

      У найближчі 12 місяців у вас буде можливість делегувати повноваження президента, генпрокурора, міністра внутрішніх справ тим, хто вас не обдурить і не обкраде.

      Автор: Єгор Соболєв
      Теги: Новини політики Новини України Корупція Єгор Соболєв Відеоблоги Верховна Рада Юрій Луценко Доброчесна країна
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук