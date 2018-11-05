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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Санкції Росії проти України: чого насправді прагне Кремль

      Доброчесна країна 272 Читать новость на русском

      Коли я дізнався, що Російська Федерація включила мене у свій санкційний список, я спочатку відчув гордість. Навіть похвалився американському судді Марку Вулфу, який на моє запрошення приїхав до України допомагати творити наш Антикорупційний суд. Але потім я прочитав список і зрозумів, що його справжня мета – це прикриття російських агентів впливу в Україні.

      Володимир Путін був, є і буде КДБшником до кінця його життя. Він завжди намагатиметься приховати справжні мотиви і цілі своїх дій. Тому, як правило, публічні заяви Кремля – це спецоперації, в яких обов`язково є суміш пропаганди і заплутування.

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      З пропагандою все просто. Цим кроком Кремль демонструє росіянам, як багато в них ворогів в Україні і що нарешті вони покарані. У санкційний перелік включили більше трьох сотень людей і десятки компаній. І гучно поширили інформацію на центральних російських телеканалах. Але коли я подивився на санкції, мені стало смішно: заморожування рахунків та майна на території РФ, заборона перераховувати з РФ гроші. 

      Яке майно, які гроші?! Я живу з дружиною і трьома дітьми у тій самій двокімнатній квартирі в Києві, що і жив до заняття політикою. Маємо ту саму дерев’яну дачу на Київщині. Правда, там з’явився сарай, але і він поза юрисдикцією Путіна.

      Ще більше запитань виникає, якщо вивчити кожне прізвище у санкційному списку Кремля.

      Олег Барна – ворог Кремля?! Сергій Семочко – ворог Кремля?! Цей той СБУшник, який після анексії росіянами Криму переїхав до Києва і прямо під час війни за незалежність нажив три маєтки, вартість яких журналісти оцінили у 8 мільйонів доларів.


      Сергій Семочко

      Павло Фукс – ворог Кремля?! Це російський бізнесмен, який скуповує активи в Україні, використовуючи людей Януковича.

      Моя думка після вивчення списку – це перелік не ворогів, а агентів впливу Кремля. Прикриття тих, хто через зв’язки з КДБ-ФСБ, через власну корумпованість або безпринципність реально допомагає РФ гальмувати утвердження нашої незалежності, псує зсередини розвиток нашої держави, економіки, Збройних Сил, спецслужб.

      А кілька десятків справжніх ворогів Кремля у його війні проти України до списку додали, щоб збільшити до документа довіру. Нами прикриваються.

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      Тому – як і завжди – не довіряймо нічому, що транслюється Кремлем. За Україну у цьому протистоянні ті, хто в окопах. Ті, хто протидіє розкраданню грошей платників податків на оборону і не лише. Ті, хто за заборону купувати в Росії товари, які ми можемо виробляти самі або завозити з дружніх країн. Ті, хто за ліквідацію контролю ворога над нашим мобільним зв’язком, великою часткою банків, енергетикою та промисловістю.

      Підтримуйте ці рішення. Тоді Україна буде і сильною, і вільною, і доброчесною.

      Автор: Єгор Соболєв
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Санкції Росії проти України Відеоблоги Доброчесна країна Україна – Росія Санкції
      Джерело: 24 канал
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