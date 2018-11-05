15:05
5 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
      Вєсті Кремля
      17:30, 3 ноября
      Вести. UA. Жир. Богопослушный Кива. Гройсман в поисках работы
      Вєсті.UA
      18:55, 3 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Программы Добродетельная страна
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Санкції Росії проти України: чого насправді прагне Кремль

      Добродетельная страна 164 Читати новину українською

      Коли я дізнався, що Російська Федерація включила мене у свій санкційний список, я спочатку відчув гордість. Навіть похвалився американському судді Марку Вулфу, який на моє запрошення приїхав до України допомагати творити наш Антикорупційний суд. Але потім я прочитав список і зрозумів, що його справжня мета – це прикриття російських агентів впливу в Україні.

      Володимир Путін був, є і буде КДБшником до кінця його життя. Він завжди намагатиметься приховати справжні мотиви і цілі своїх дій. Тому, як правило, публічні заяви Кремля – це спецоперації, в яких обов`язково є суміш пропаганди і заплутування.

      Читайте также:  "Під репресіями Авакова": учасників березневого мітингу під Радою продовжують переслідувати

      З пропагандою все просто. Цим кроком Кремль демонструє росіянам, як багато в них ворогів в Україні і що нарешті вони покарані. У санкційний перелік включили більше трьох сотень людей і десятки компаній. І гучно поширили інформацію на центральних російських телеканалах. Але коли я подивився на санкції, мені стало смішно: заморожування рахунків та майна на території РФ, заборона перераховувати з РФ гроші. 

      Яке майно, які гроші?! Я живу з дружиною і трьома дітьми у тій самій двокімнатній квартирі в Києві, що і жив до заняття політикою. Маємо ту саму дерев’яну дачу на Київщині. Правда, там з’явився сарай, але і він поза юрисдикцією Путіна.

      Ще більше запитань виникає, якщо вивчити кожне прізвище у санкційному списку Кремля.

      Олег Барна – ворог Кремля?! Сергій Семочко – ворог Кремля?! Цей той СБУшник, який після анексії росіянами Криму переїхав до Києва і прямо під час війни за незалежність нажив три маєтки, вартість яких журналісти оцінили у 8 мільйонів доларів.


      Сергій Семочко

      Павло Фукс – ворог Кремля?! Це російський бізнесмен, який скуповує активи в Україні, використовуючи людей Януковича.

      Моя думка після вивчення списку – це перелік не ворогів, а агентів впливу Кремля. Прикриття тих, хто через зв’язки з КДБ-ФСБ, через власну корумпованість або безпринципність реально допомагає РФ гальмувати утвердження нашої незалежності, псує зсередини розвиток нашої держави, економіки, Збройних Сил, спецслужб.

      А кілька десятків справжніх ворогів Кремля у його війні проти України до списку додали, щоб збільшити до документа довіру. Нами прикриваються.

      Читайте также:  Чим скандальний розвідник СБУ Семочко такий цінний для Порошенка

      Тому – як і завжди – не довіряймо нічому, що транслюється Кремлем. За Україну у цьому протистоянні ті, хто в окопах. Ті, хто протидіє розкраданню грошей платників податків на оборону і не лише. Ті, хто за заборону купувати в Росії товари, які ми можемо виробляти самі або завозити з дружніх країн. Ті, хто за ліквідацію контролю ворога над нашим мобільним зв’язком, великою часткою банків, енергетикою та промисловістю.

      Підтримуйте ці рішення. Тоді Україна буде і сильною, і вільною, і доброчесною.

      Автор: Егор Соболев
      Теги: Новости Украины Санкции Новости России Новости политики Видеоблоги Санкции России против Украины Украина – Россия Добродетельная страна
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Супер истебитель МиГ-29: как упасть через две недели после фурора
      сегодня , 15:00 Супер истебитель МиГ-29: как упасть через две недели после фурора
      Злой Одессит
      Санкції Росії проти України: чого насправді прагне Кремль
      сегодня , 13:00 Санкції Росії проти України: чого насправді прагне Кремль
      Єгор Соболєв
      Україна має активізувати свої дії на міжнародній арені, аби послабити тиск Кремля
      сегодня , 12:00 Україна має активізувати свої дії на міжнародній арені, аби послабити тиск Кремля
      Василь Яніцький
      Хто постарався закрити справу Гречківського, який погорів на хабарі у півмільйона доларів
      сегодня , 11:00 Хто постарався закрити справу Гречківського, який погорів на хабарі у півмільйона доларів
      Роман Маселко
      Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      сегодня , 08:57 Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      Євгенія Мазур
      Чому напад на "Нову пошту" – тривожний сигнал для кожного підприємця
      19 марта , 21:17
      Як відправити за ґрати президента-корупціонера
       23 апреля , 07:10
      Схема "Роттердам+": як зупинити одне з найбільших шахрайств в Україні
      26 августа , 21:00
      Як всупереч протидії корумпованого президента нам вдалося провести закон про Антикорупційний суд
       11 июня , 23:00
      "Під репресіями Авакова": учасників березневого мітингу під Радою продовжують переслідувати
       29 октября , 17:30
      "Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
       3 сентября , 23:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук