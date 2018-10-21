Чим скандальний розвідник СБУ Семочко такий цінний для Порошенка

Чому другий за посадою розвідник України Сергій Семочко навіть після початку кримінальних проваджень за статтями "державна зрада" і "незаконне збагачення" залишається на посаді? І чим це нам загрожує?

Після показу, у тому числі на 24 каналі, розкішних маєтків першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка керівництво держави вирішило замовчати проблему. У сподіванні, що станеться щось нове і вас відволіче. Жодної реакції від президента, від самих спецслужб. Ні від кого.

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Журналісти, які оприлюднили цю інформацію, не опустили рук. До них приєдналися колеги з інших програм журналістських розслідувань. Вони навіть ходили під Адміністрацією Президента. У соціальних мережах створили тег #ПорошенкоСемочко.



Сергій Семочко

Я у Верховній Раді запропонував розірвати кругову поруку замовчування, викликати керівників спецслужб і доручити контролювати їхні дії з вирішення проблеми оборонному та антикорупційному комітетам парламенту. З посади голови останнього мене звільнили ще минулої зими. Але я скористався нормою регламенту, зібрав підписи третини членів комітету, і ми з власної ініціативи призначили комітетські слухання та запросили на них керівників спецслужб.

Погодився прийти голова Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок, голова Служби безпеки України Василь Грицак. Але президент взяв і прямо на цей самий час призначив з ним нараду. А членів нашого комітету від "Блоку Петра Порошенка" та "Народного фронту" обдзвонювали і просили не ходити на засідання, хоча це їхній обов'язок. Щоб не було кворуму і слухання не відбулися.

Ось така кулуарна політика. Щоб тактика замовчування спрацювала. Але слухання таки відбулися, їх транслювали, і ви на власні очі могли побачити, що кругова порука корупціонерів робить з нашими спецслужбами.

Ми радісно сміємося над провалами російських агентів після отруєння Скрипалів у Солсбері. Але те, що привідкрилося на нашому комітеті, геть не смішно. Хоча провадження за статтями про державну зраду та незаконне збагачення вже відкриті, першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки навіть не відсторонили. А Служба ж існує для того, щоб таємно засилати і вирощувати агентів у тій самій Росії. І це величезна робота, яка вимагає років смертельного ризику.

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Нагадаю, Семочко сам з кримського СБУ, де в момент анексії на бік ворога відкрито перейшло 90% СБУ. Згідно з розслідуванням журналістів, вже після анексії його родина отримала російські паспорти, а їхнє майно не було націоналізоване. Що ще потрібно керівництву держави, щоб хоча б позбавити Семочка допуску до державної таємниці?! На чому може збагачуватися один з керівників розвідки під час війни за незалежність?! Що він продав за ті 8 мільйонів доларів, в які журналісти оцінили його маєтки?!



Сергій Семочко

Замовчати справу ми не дали. Зараз найважливіше запитання: як довести її до вирішення в інтересах не корупції, а національної безпеки? За інформацією з СБУ, Семочка тримає на посаді особисто Порошенко.

Який в нього мотив? Один високопосадовий офіцер спецслужби сказав мені, що через особисту відданість. Пам'ятаєте, як Міхеїл Саакашвілі переховувався від арешту на даху будинку, де жив у Києві? Начебто тоді саме Семочко взяв спецпідрозділ "Альфа" і повів його арештовувати опозиційного до президента політика. Щоб вислужитися.

Значить, треба тиснути персонально на Порошенка. Його підпис стоїть під указом про призначення Семочка до керівництва розвідкою. Він відповідає за безпеку країни як Верховний головнокомандувач. Я вже звернувся до нього з парламентською трибуни із проханням продемонструвати свій патріотизм не на бігбордах, а діями. Якщо Порошенко далі буде покривати розвідника, який підозрюється у незаконному збагаченні та державній зраді, значить нинішній президент сам за це.

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Давайте разом ставити йому це запитання. Поширюйте інформацію про Семочка в соціальних мережах, обговорюйте з друзями, колегами, сусідами. Це потрібно для безпеки наших з вами родин. Вже після викриття Семочка вибухнув четвертий великий склад боєприпасів. Зараз у Кремлі обговорюють плани протидії незалежності української церкви. Це може означати для нас нові диверсії та терористичні акти під виглядом релігійної війни. Нам зараз як ніколи потрібні некорумповані ефективні спецслужби.