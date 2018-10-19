Хто просував скандального Семочка і чому СБУ "не помічає" зрадника з "ДНР"

Скандал з Сергієм Семочком може отримати продовження. Як виявилося, це не єдиний керівник силових структур, який має тісні зв’язки з країною-окупантом. Заступник військового прокурора може мати родича, який очолює – вдумайтеся – трибунал так званої ДНР.

Викриття астрономічних статків та російського громадянства родичів першого заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка сколихнуло суспільство.

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Показово повів себе верховний головнокомандувач президент Петро Порошенко, але жодної реакції або спростування від нього суспільство не отримало. Замість того, щоб особисто прокоментувати свою креатуру – а Семочко призначений указом президента – Порошенко вдався до взагалі нечуваної технології.

Він начебто провів зустріч з маловідомою інтернет-блогеркою, яка потім транслювала у соціальних мережах реакцію Порошенка про те, що ситуація "далеко не так проста, как кажется на первый взгляд". "У этого офицера за плечами – большие заслуги перед Украиной, высококлассные профессиональные операции".



Президент з київською блогеркою

Але особисто Порошенко не захотів повідомити суспільству свою реакцію, прикрившись текстом в інтернеті від своєї прихильниці. Подібний формат відповіді виглядає просто жалюгідно. Мовчати далі на цю тему було неможливо, оскільки суспільний резонанс статків та російського коріння головного розвідника став бити по всій концепції переобрання Порошенка на другий термін "Віра, мова, армія".

З непереконливими виправданнями на телеекрани вийшов сам Сергій Семочко, який зачитав їх із суфлера. А звітувати на тему Семочко на антикорупційний комітет Ради, членом якої я є, прийшли керівництво Служби зовнішньої розвідки та СБУ, але замість серйозно розмови це перетворилося на виступ у стилі російських горе-розвідників Мішкіна та Баширова.



Скандальне Інтерв'ю Семочка на телеканалі ZIK

Керівники спецслужб дійшли до того, що почали вимагати їм вдячності – бо, мовляв, у країнах НАТО таких звітів немає. Хочеться розчарувати поважних генералів – у НАТО роблять і не таке, усі пам’ятають комітетські слухання американського Конгресу по російському втручанню в вибори.

Зрештою, жодної конкретної інформації ніхто з трьох силових керівників донести не змогли – ні щодо доходів Семочко, ні щодо спецперевірки, яка пропустила його на посаду попри виявлені статки та зв’язки в Росії, що того, хто рекомендував такого цінного кадра. Абсурд в тому, що Семочка навіть усувати з посади не стали, тому що він начебто супроводжує дві спецоперації. Забули тільки уточнити, в інтересах якої країни.

А що стосується того, хто рекомендував Семочка, ми можемо підказати керівництву спецслужб – одіозний розвідник є креатурою не менш одіозного Ігоря Кононенка. Вони працювали в тандемі: Семочко очолював СБУ в Києві та Київській області, а Кононенко відповідає за результати БПП в столичному регіоні. Після того як Порошенко відав Кононенку Київську область, всі ключові кадрові призначення – це його креатури, а СБУ в цьому списку номер один.

За словами свідків, Семочко ледь не публічно, на колегіях СБУ бойкотував голову спецслужби Грицака, посилаючись спираючись на особисту підпорядкованість Кононенку. А той, руками СБУ, зводив рахунки з мерами, які відмовлялися плясати під дудку БПП.

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Але, схоже, Семочко є не виключенням, а правилом. Є ще один цікавий епізод, з приводу якого вже майже рік "мовчать" в ГПУ та особисто головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Мова йде про ситуацію із першим заступником Матіоса, а точніше про його родича, якого покривають прокурори.

Як стало відомо, ще у березні 2016 голова так званої ДНР Захарченко призначив на посаду заступника голови Верховного суду ДНР та головою Військового Трибуналу ДНР Миколу Токаренка.



Микола Токаренко

До початку російської агресії Токаренко вершив українське правосуддя у Горлівці, був головою суду. В 2015 році Верховна рада України звільнила його у відставку. І вже через рік він отримав "високу" посаду в ДНР і тепер розглядає справи щодо українських військових, полонених, заручників. Що цікаво, у ЗМІ також зазначається, що Токаренко оформився як переселенець і отримує соціальні виплати з українського бюджету.

Але з 2016 року правоохоронців не зацікавила діяльність цього кадра. Більше того, лише за моїм депутатським зверненням взагалі було розпочато досудове розслідування за статтями 110, 111, 255 Кримінального кодексу України ще у жовтні 2017 року!

І тут я дізнався, що до цього часу підозру Токаренко не висунуто, у розшук не оголошеною, фактично слідство спустили на гальма. Виникає логічне запитання: чому так відбувається, що правоохоронці не оголошують підозру керівнику незаконного органу? Версій може бути дві: або це чиста халатність та недбалість підлеглих Луценка та Матіоса, або хтось реально покриває Токаренка на найвищому рівні.

Друга версія виглядає більш ймовірною, адже можливий родич самого Токаренка входить до керівництва Головної військової прокуратури! Якщо це дійсно правда, то виникають сумніви, а чи не зливають інформацію в ДНР через родинні зв'язки?

Нагадаю, що Матіос жодним чином не відреагував на повідомлення ЗМІ про можливий родинний зв'язок свого заступника з Токаренко. СБУ також не реагує, але після скандалу Семочко це абсолютно не дивно. І це мовчання є дуже підозрілим, з урахуванням того, що справу проти Токаренка пустили на гальма.

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Отже, хочу публічно запитати у Анатолія Матіоса та отримати відповідь на два простих запитання. Перше – чи дійсно Голова військового Трибуналу ДНР є родичем Вашого заступника? Друге – чому за 2,5 роки Токаренко не оголосили підозру і що далі буде з його кримінальною справою?

Без чесної розмови із суспільством, без покарання корупціонерів та зрадників ми ніколи не побудуємо сильну незалежну країну, яка працюватиме в інтересах всіх громадян, а не кількох родин та олігархічних кланів. І вибори – це конституційний шлях усунення цих негідників.