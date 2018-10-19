Чому інтерв'ю скандального Сергія Семочка – це комунікаційна поразка спецслужб

З чого ж усе почалося? 2 жовтня у програмі "Наші гроші" з Денисом Бігусом вийшов сюжет Лесі Іванової про першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Журналісти з’ясували, що у його родини і близьких є 3 будинки в елітному селищі Козин під Києвом. Загальна вартість усього цього майна складає приблизно 8 мільйонів доларів.

Також виявилося, що у родичів одного із головних українських розвідників російські паспорти і більше того, вони регулярно відвідують анексований Крим.

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Враховуючи офіційну посаду Семочка, а до цього він працював у СБУ – це надзвичайно необачно. Адже російські спецслужби можуть затримати родичів розвідника, і вимагати у нього видачу якихось державних таємниць.

Сюжет вийшов дуже скандальним. Його обговорювали соцмережі, депутати розповідали про нього з парламентської трибуни, але єдиний державний орган, який одразу відреагував на інформацію журналістів – це НАБУ. НАБУ заявило, що почало перевірку незаконного збагачення Семочка.

Президент, СБУ, розвідка після виходу сюжету не сказали ані слова. Про те, що думають керівники держави з цього приводу можна було здогадитися лише по деяких натяках.

Наприклад, не так давно, президент започаткував нову практику. Він дозволяє спостерігати, як проходить один його робочий день якомусь інтернет-блогеру. А той потім ділиться враженнями зі своїми читачами. Блогер Анна Оскоміна написала, що обговорювала питання Семочка із президентом і ситуація не така проста, як здається на перший погляд.



Президент з київською блогеркою

"У цього офіцера за плечима – великі здобутки перед Україною, високласні професійні операції", – написала вона.

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Цей пост з’явився майже через тиждень після виходу сюжету і натякав на те, що президент підтримує Семочка у цьому скандалі. Далі була тиша і про Семочка почали забувати навіть соцмережі. Але 16 жовтня на телеканалі ZIK вийшло його 15-хвилинне інтерв’ю, яке викликало ще більш гостру реакцію у людей, ніж навіть розслідування програми Бігуса.



Скандальне Інтерв'ю Семочка на телеканалі ZIK

Під драматичну музику, Семочко зачитав з телевізійного суфлеру заздалегідь підготовлену заяву українською мовою, потім перейшов на російську і дістав український паспорт дружини. При цьому розвідник закрив ім’я та прізвище на паспорті.

Він заперечував усі звинувачення журналістів. Розповідав про те, що гроші на будинок у Козині у нього з дружиною від продажу бізнесу у Криму, з якого вони цитую: "сплатили так звані податки". Цікаво, до якого бюджету – українського чи російського? Адже продати бізнес після анексії колишньому працівнику СБУ чи його дружині було б неможливо.

Також Семочко стверджував, що паспорти кримчанам видавали автоматично, вони про це нічого не знають і взагалі він не здивується, якщо й у нього знайдуть російський паспорт.

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Це інтерв’ю нагадало розмову Маргарити Симоньян з гру-ми, яких підозрюють в отруєнні Скрипалів у Великій Британії. В ефірі пропагандистського каналу Russia Today, вони усе заперечували і стверджували, що вони звичайні туристи. Я не знаю, хто готував Семочка до інтерв’ю, але розмова вийшла провальною.

Нещирість відчувається з перших секунд. Навіть журналісту, який брав інтерв’ю, стало за нього соромно, про що він написав у соцмережі. Щоправда, СБУ заявила, що все ж таки перевірить Семочка на державну зраду. Але на парламентському комітеті, його керівництво сказало, що не буде відстороняти розвідника на період розслідування від роботи.

А тепер згадаємо події 5-річної давнини. У травні 2013-го року молодий чоловік спортивної статури підчас акцій протесту напав із кулаками на журналістів, його зафіксували камери і через це про нього дізналися усі в Україні. Звали його Вадим Тітушко.



Вадим Тітушко

Дуже скоро в українській і російських мовах виник новий термін, пов’язаний із цим прізвищем – "тітушки". Це характеристика молодих чоловіків, яких використовують на протестних акціях для провокацій. Звісно, вони не родичі і не тезки Вадима Тітушка. "Тітушки" – це окреме неприємне явище українських реалій. Але завдяки одній людині це слово набуло дуже конкретного значення.

Події останніх тижнів, наводять мене на роздуми, що скоро може виникнути ще один новий термін – "семочки", для опису непрофесійних і корумпованих працівників спецслужб.

СБУ і розвідці треба терміново повертати повагу до себе, адже не усі там "семочки", а в країні війна. Один Семочко не вартий того, щоб з української розвідки сміялися навіть не вороги, а українські громадяни.