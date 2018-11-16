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      "Управління державою – це не цирк": для чого Луценку скандал у Раді

      Добродетельная страна 89 Читати новину українською

      Юрій Луценко сів у кількох метрах від мене в сесійній залі Верховної Ради – на місці генерального прокурора, і 15 хвилин старанно намагався мене образити. Потім не витримав, і побіг це робити до парламентської трибуни.

      Навіщо він так робив? Можливо, проблеми з совістю. Можливо, з алкоголем. Можливо, з тим, що організовую голосування парламенту за його відставку. А можливо, він планував перетворити звіт про розслідування нападів на громадських активістів на скандал із бійкою в Раді.

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      Після лайки генпрокурора одна журналістка мене запитала: "А Ви відповіли йому чимось таким"? Мені це огидно. Коли генпрокурор у парламенті кричить про психічні розлади та шепочеться про нетрадиційний секс з чоловіками – це приниження генпрокурора, парламенту та всієї країни.

      Управління державою – це не цирк. І не зоопарк, де мавпи можуть кидатися лайном в глядачів. Після Євромайдану в нас у кожному маленькому містечку й у багатьох селах з‘явилися люди, які вирішили: держава – це я. Вони не миряться зі свавіллям та намагаються зупинити зловживання, насамперед, кляту корупцію.

      Їх намагаються залякати: б'ють, калічать, вбивають. Активіст з Одеси Сергій Стерненко пережив три збройні напади у рідному місті. Коли він вказав поліції на ймовірного організатора останнього нападу, у відповідь його принизили прямо біля будівлі Міністерства внутрішніх справ.

      Сергій Стерненко
      Сергій Стерненко пережив три збройні напади

      Кожен такий злочин має бути розслідуваний і покараний. Кожен, хто планує замах на журналіста, на активного громадянина, має розуміти, що його знайдуть і надовго відправлять за ґрати.

      Нам потрібні справжні генпрокурор та міністр внутрішніх справ, а не корупціонери, які займаються незаконним збагаченням й зупиняють не злочинців, а тих, хто повстає проти них.

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      Цього тижня я разом з однодумцями представив п'ять рішень, які дозволять ліквідувати топ-корупцію максимум за три роки. І перший крок – почати з себе. На найвищих посадах необхідно бути зразком дотримання закону і безжальним до тих, хто його переступає.

      У найближчі 12 місяців у вас буде можливість делегувати повноваження президента, генпрокурора, міністра внутрішніх справ тим, хто вас не обдурить і не обкраде.

      Автор: Егор Соболев
      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Егор Соболев Видеоблоги Верховная Рада Юрий Луценко Добродетельная страна
      Источник: 24 канал
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