Экс-главу НКРЭКУ Вовка объявили в международный розыск, – СМИ

Интерпол объявил в международный розыск бывшего главу Нацкомиссии по тарифам Дмитрия Вовка. Его обвиняют по так называемому делу "Роттердам +", что привело к миллиардным убыткам для бюджета.

Материалы по международному розыску Интерпола передали детективы НАБУ, сообщают "Украинские новости".

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Что известно о Дмитрии Вовке?

Дмитрий Вовк возглавлял Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в период с 2014 по 2018 годы. Сначала в качестве и. о., а впоследствии был назначен председателем.

Петр Порошенко назначил его на эту должность после того, как Вовк проработал топ-менеджером в компании "Рошен" и был человеком, "которому президент доверял". Поэтому и Порошенко, и сам Вовк нарвались на шквал критики со стороны политических оппонентов пятого президента .

Экс-главу НКРЭКУ обвиняют в нанесении государству миллиардных убытков из-за формулы "Роттердам +". В формуле, в частности, учитывается цена на уголь и стоимость его доставки из портов Европы в Украину.

Это привело к подорожанию электроэнергии на внутреннем оптовом и розничном рынках. НАБУ считает, что из-за этого государство понесло ущерб в размере около 19 млрд гривен.

В марте 2019 года он вылетел из Украины в Бельгию и больше не возвращался.