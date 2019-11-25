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      Экс-главу НКРЭКУ Вовка объявили в международный розыск, – СМИ

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      Интерпол объявил Дмитрия Вовка в международный розыск / slovoidilo.ua

      Интерпол объявил в международный розыск бывшего главу Нацкомиссии по тарифам Дмитрия Вовка. Его обвиняют по так называемому делу "Роттердам +", что привело к миллиардным убыткам для бюджета.

      Материалы по международному розыску Интерпола передали детективы НАБУ, сообщают "Украинские новости".

      К слову: НАБУ расследует несколько дел против экс-главы СБУ Грицака

      Что известно о Дмитрии Вовке?

      Дмитрий Вовк возглавлял Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в период с 2014 по 2018 годы. Сначала в качестве и. о., а впоследствии был назначен председателем.

      Петр Порошенко назначил его на эту должность после того, как Вовк проработал топ-менеджером в компании "Рошен" и был человеком, "которому президент доверял". Поэтому и Порошенко, и сам Вовк нарвались на шквал критики со стороны политических оппонентов пятого президента .

      Экс-главу НКРЭКУ обвиняют в нанесении государству миллиардных убытков из-за формулы "Роттердам +". В формуле, в частности, учитывается цена на уголь и стоимость его доставки из портов Европы в Украину.

      Это привело к подорожанию электроэнергии на внутреннем оптовом и розничном рынках. НАБУ считает, что из-за этого государство понесло ущерб в размере около 19 млрд гривен.

      В марте 2019 года он вылетел из Украины в Бельгию и больше не возвращался.

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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