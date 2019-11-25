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      Ексголову НКРЕКП Вовка оголосили у міжнародний розшук, – ЗМІ

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      Інтерпол оголосив Дмитра Вовка у міжнародний розшук / slovoidilo.ua

      Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього голову Нацкомісії з тарифів Дмитра Вовка. Його звинувачують у так званій справі "Роттердам+", що призвело до мільярдних збитків для бюджету.

      Матеріали щодо міжнародного розшуку Інтерполу передали детективи НАБУ, повідомляють "Українські новини".

      До слова: НАБУ розслідує кілька справ проти ексголови СБУ Грицака

      Що відомо про Дмитра Вовка?

      Дмитро Вовк очолював Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, у період з 2014 по 2018 роки. Спочатку в якості в. о., а згодом був призначений головою.

      Петро Порошенко призначив його на цю посаду після того, як Вовк пропрацював топ-менеджером у компанії "Рошен" і був людиною, "якій президент довіряв. Через це і Порошенко, і сам Вовк нарвалися на шквал критики з боку політичних опонентів п'ятого президента.

      Ексочільника НКРЕКП звинувачують у нанесені державі мільярдних збитків через формулу "Роттердам+". У формулі, зокрема, враховується ціна на вугілля та вартість його доставки із портів Європи до України.

      Це призвело до здорожчання електроенергії на внутрішньому гуртовому та роздрібному ринках. НАБУ вважає, що через це держава зазнала збитків на майже 19 мільярдів гривень.

      У березні 2019 року він вилетів з України до Бельгії та більше не повертався.

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      Теги: Новини політики Новини України
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