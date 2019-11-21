НАБУ розслідує кілька справ проти ексголови СБУ Грицака

Національне антикорупційне бюро відкрило низку справ щодо ексголови СБУ Василя Грицака: щодо ймовірних державної зради, шпигунства, зловживання службовим становищем, привласнення і розтрати майна.

Ці справи своїм рішенням 25 жовтня зобов’язав відкрити Вищий антикорупційний суд, тож НАБУ виконує ухвалу суду, повідомляє УНІАН.

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У судових матеріалах вказано, що 4 жовтня до НАБУ подали заяву про кримінальне правопорушення за фактом скоєння Грицаком таких злочинів:

вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією;

зловживання службовим становищем;

перевищення влади або службових повноважень;

службове підроблення;

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

державна зрада,

шпигунство.

НАБУ спершу не зареєструвало це провадження. Тож заявник поскаржився до суду, звинувативши НАБУ в порушенні кримінального процесуального законодавства. Усе тому, що НАБУ не внесло відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань не пізніше 24 годин після отримання заяви.

11 жовтня слідчий суддя відкрив провадження за скаргою заявника і 25 жовтня суд зобов'язав НАБУ розслідувати можливе скоєне кримінальне правопорушення Грицаком. В НАБУ повідомили, що виконали ухвалу суду.

Що відомо про Василя Грицака? Український військовий і колишній керівник СБУ (з липня 2015 до травня 2019 року), генерал армії України. Одна з найрезонансніших спецоперацій СБУ за головування Грицака – інсценування смерті російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. Під час неї силовики затримали завербованого російськими спецслужбами українця, який мав організувати теракти, вбивства Бабченка та ще 29 осіб.



У травні 2019 Грицак подав заяву на звільнення, а згодом Рада її схвалила.