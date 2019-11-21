НАБУ расследует несколько дел против экс-главы СБУ Грицака

Национальное антикоррупционное бюро открыло ряд дел в отношении экс-главы СБУ Василия Грицака: относительно вероятной государственной измены, шпионажа, злоупотребления служебным положением, присвоения и растраты имущества.

Эти дела своим решением 25 октября обязал открыть Высший антикоррупционный суд, поэтому НАБУ выполняет решение суда, сообщает УНИАН.

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В судебных материалах указано, что 4 октября в НАБУ подали заявление об уголовном правонарушении по факту совершения Грицаком следующих преступлений:

совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;

злоупотребление служебным положением;

превышение полномочий;

служебный подлог;

присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;

государственная измена;

шпионаж.

НАБУ сначала не зарегистрировало это производство. Поэтому заявитель пожаловался в суд, обвинив НАБУ в нарушении уголовного процессуального законодательства. Все потому, что НАБУ не внесло сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований не позднее 24 часов после получения заявления.

11 октября следственный судья открыл производство по жалобе заявителя и 25 октября суд обязал НАБУ расследовать возможное совершенное уголовное преступление Грицаком. В НАБУ сообщили, что выполнили решение суда.

Что известно о Василии Грицаке?Украинский военный и бывший руководитель СБУ (с июля 2015 по май 2019 года), генерал армии Украины. Одна из самых резонансных спецопераций СБУ под председательством Грицака – инсценировка смерти российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Во время нее силовики задержали завербованного российскими спецслужбами украинца, который должен был организовать теракты, убийство Бабченко и еще 29 человек.



В мае 2019 года Грицак подал заявление на увольнение, а затем Рада его одобрила.