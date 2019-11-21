19:00
21 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОМАН ИВАНИСОВ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Russo Turisto в Сирии. Профессор Жириновский
      Вєсті Кремля
      22:03, 20 ноября
      Вести.UA: Зеленский начал верить в суеверия. Скабеева о переселении во Львов
      Вєсті.UA
      20:07, 20 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РОМАН ИВАНИСОВ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ

      НАБУ расследует несколько дел против экс-главы СБУ Грицака

      48 Читати новину українською
      Василий Грицак / 5.ua

      Национальное антикоррупционное бюро открыло ряд дел в отношении экс-главы СБУ Василия Грицака: относительно вероятной государственной измены, шпионажа, злоупотребления служебным положением, присвоения и растраты имущества.

      Эти дела своим решением 25 октября обязал открыть Высший антикоррупционный суд, поэтому НАБУ выполняет решение суда, сообщает УНИАН.

      Читайте также: НАБУ расследует деятельность главы СБУ Василия Грицака: детали

      В судебных материалах указано, что 4 октября в НАБУ подали заявление об уголовном правонарушении по факту совершения Грицаком следующих преступлений:

      • совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;
      • злоупотребление служебным положением;
      • превышение полномочий;
      • служебный подлог;
      • присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;
      • государственная измена;
      • шпионаж.

      НАБУ сначала не зарегистрировало это производство. Поэтому заявитель пожаловался в суд, обвинив НАБУ в нарушении уголовного процессуального законодательства. Все потому, что НАБУ не внесло сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований не позднее 24 часов после получения заявления.

      11 октября следственный судья открыл производство по жалобе заявителя и 25 октября суд обязал НАБУ расследовать возможное совершенное уголовное преступление Грицаком. В НАБУ сообщили, что выполнили решение суда.

      Что известно о Василии Грицаке?Украинский военный и бывший руководитель СБУ (с июля 2015 по май 2019 года), генерал армии Украины. Одна из самых резонансных спецопераций СБУ под председательством Грицака – инсценировка смерти российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Во время нее силовики задержали завербованного российскими спецслужбами украинца, который должен был организовать теракты, убийство Бабченко и еще 29 человек.

      В мае 2019 года Грицак подал заявление на увольнение, а затем Рада его одобрила.

      Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
      сегодня
      33014
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины СБУ Расследования НАБУ Василий Грицак
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Трибунал в Гааге: какие шансы наказать Россию за захват кораблей и моряков
      сегодня , 18:45 Трибунал в Гааге: какие шансы наказать Россию за захват кораблей и моряков
      Інна Жолобович 65
      Справа Порошенка як капкан для влади
      сегодня , 17:00 Справа Порошенка як капкан для влади
      Наталя Ромашова 1188
      Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      20 ноября , 13:00 Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      112
      Сколько платит за коммунальные услуги министр энергетики Оржель: интервью с чиновником
      сегодня , 16:45 Сколько платит за коммунальные услуги министр энергетики Оржель: интервью с чиновником
      Альона Чернецька 218
      Донбасс сделает с Украиной все, что необходимо Москве
      сегодня , 16:05 Донбасс сделает с Украиной все, что необходимо Москве
      Павло Казарін 564
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук