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      Экс-кандидата в депутаты от партии Медведчука Торнера объявили в розыск

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      Дмитрия Торнера объявили в розыск / zagittya.com.ua

      Национальная полиция объявила в розыск экс-кандидата в народные депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Дмитрия Торнера (Некрасова). Торнер оказался гражданином Молдовы, Дмитрием Некрасовым. Его разыскивали за побег из тюрьмы.

      Соответствующая карточка появилась в списке разыскиваемых лиц на сайте МВД.

      К теме: Дмитрий Торнер – человек, который стоит за остановкой экстрадиции Фирташа

      В 2019 году Торнер баллотировался в Верховную Раду от партии ОПЗЖ, но Центральная избирательная комиссия отменила его регистрацию, поскольку МВД и Служба безопасности предоставили данные об использовании им поддельных паспортов.


      Дмитрий Торнер (Некрасов) находится в розыске / Скриншот из сайта МВД

      Что Торнеру грозит в Украине

      В Украине ему предъявлены подозрения по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (использование поддельных документов) Уголовного кодекса. Также ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

      Украинские правоохранители признали все изъятые у него паспорта недействительными и подлежащими уничтожению.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Верховная Рада Молдова Оппозиционная платформа – За жизнь Министерство внутренних дел Новости Украины Новости политики
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