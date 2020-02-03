Экс-кандидата в депутаты от партии Медведчука Торнера объявили в розыск

Национальная полиция объявила в розыск экс-кандидата в народные депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Дмитрия Торнера (Некрасова). Торнер оказался гражданином Молдовы, Дмитрием Некрасовым. Его разыскивали за побег из тюрьмы.

Соответствующая карточка появилась в списке разыскиваемых лиц на сайте МВД.

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В 2019 году Торнер баллотировался в Верховную Раду от партии ОПЗЖ, но Центральная избирательная комиссия отменила его регистрацию, поскольку МВД и Служба безопасности предоставили данные об использовании им поддельных паспортов.



Дмитрий Торнер (Некрасов) находится в розыске / Скриншот из сайта МВД

Что Торнеру грозит в Украине

В Украине ему предъявлены подозрения по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (использование поддельных документов) Уголовного кодекса. Также ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Украинские правоохранители признали все изъятые у него паспорта недействительными и подлежащими уничтожению.