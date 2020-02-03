15:44
3 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 РЕДЖЕП ЕРДОГАН ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін вчиться у Януковича. Білорусь "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:36, 1 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Шалена комуналка для Ахметова. Ідеальний чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:24, 1 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 РЕДЖЕП ЕРДОГАН ГРИП В УКРАЇНІ

      Екскандидата у депутати від партії Медведчука Торнера оголосили у розшук

      328 Читать новость на русском
      Дмитра Торнера оголосили у розшук / zagittya.com.ua

      Національна поліція оголосила у розшук Дмитра Торнера (Некрасова) – екскандидата у народні депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя". Торнер виявився громадянином Молдови Дмитром Некрасовим. Його розшукували через втечу із в'язниці.

      Відповідна картка з'явилась у списку розшукуваних осіб на сайті МВС

      До теми: Дмитро Торнер – людина, яка стоїть за зупинкою екстрадиції Фірташа

      У 2019 році Торнер балотувався до Верховної Ради від партії ОПЗЖ, але Центральна виборча комісія скасувала його реєстрацію, оскільки МВС і Служба безпеки надали дані про використання ним підроблених паспортів.


      Дмитро Торнер (Некрасов) перебуває у розшуку / Скріншот із сайту МВС

      Що Торнеру загрожує в Україні

      В Україні йому висунуті підозри по ч. 4 ст. 190 (шахрайство) і ч. 4 ст. 358 (використання підроблених документів) Кримінального кодексу. Також йому заочно обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

      Українські правоохоронці визнали всі вилучені у нього паспорт недійсними і такими, що підлягають знищенню.

      Укрзалізниця відновила продаж залізничних квитків за студентськими квитками
      сьогодні
      15642
      Автор: Северин Трач
      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Міністерство внутрішніх справ Опозиційна платформа – За життя Молдова
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Ящики Пандори: як змусити Іран та РФ пролити світло на чорні скриньки збитого літака
      Андрій Воропаєв 248
      сьогодні , 12:07 Скованные одним Трампом, или Украинизация Америки
      Михайло Дубинянський 652
      28 січня , 11:20 Який принтер обрати для малого бізнесу: реальні історії підприємців
      Єва Шварц 3501
      30 січня , 10:00 Чому не варто лікувати геморой народними методами та які наслідки це може мати
      1831
      сьогодні , 11:00 Гончарук не зрозумів Зеленського. Чи йде до відставки?
      Дмитро Литвин 2927
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук