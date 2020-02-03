Екскандидата у депутати від партії Медведчука Торнера оголосили у розшук

Національна поліція оголосила у розшук Дмитра Торнера (Некрасова) – екскандидата у народні депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя". Торнер виявився громадянином Молдови Дмитром Некрасовим. Його розшукували через втечу із в'язниці.

Відповідна картка з'явилась у списку розшукуваних осіб на сайті МВС.

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У 2019 році Торнер балотувався до Верховної Ради від партії ОПЗЖ, але Центральна виборча комісія скасувала його реєстрацію, оскільки МВС і Служба безпеки надали дані про використання ним підроблених паспортів.



Дмитро Торнер (Некрасов) перебуває у розшуку / Скріншот із сайту МВС

Що Торнеру загрожує в Україні

В Україні йому висунуті підозри по ч. 4 ст. 190 (шахрайство) і ч. 4 ст. 358 (використання підроблених документів) Кримінального кодексу. Також йому заочно обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Українські правоохоронці визнали всі вилучені у нього паспорт недійсними і такими, що підлягають знищенню.