Экс-министр Булатов получил новую должность при Кабмине

Бывший министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов назначен на должность заместителя председателя Государственного агентства резерва Украины.

Информацию о своем назначении подтвердил сам Дмитрий Булатов, информирует "Обозреватель".

Читайте также: Приватизация госимущества в Украине 2018: Кабмин утвердил 26 крупных предприятий

Правда, он рассказал, что еще не знает, когда вступит в должность, ведь должен еще пройти спецпроверку и только после нее Кабмин может утвердить его кандидатуру.

Так это вообще не секрет. Я выиграл конкурс на эту должность. Но когда вступлю в нее, точно не известно. В ближайшее время должна начаться спецпроверка и только после нее, при положительном результате, Кабмин может одобрить мою кандидатуру,

– пояснил бывший министр.

Дмитрий Булатов был министром молодежи и спорта с февраля до декабря 2014-го. Во время Евромайдана был одним из лидеров Автомайдана. В мая 2015 в рамках мобилизации Булатов пошел служить в Вооруженные силы Украины. В июле 2015-го получил ранение под Счастьем.

Что такое Государственное агентство резерва Украины? Это орган исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином через министра экономического развития и торговли. Этот орган реализует государственную политику в сфере государственного материального резерва.