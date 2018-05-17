Екс-міністр Булатов отримав нову посаду при Кабміні

Колишній міністр молоді та спорту Дмитро Булатов призначений на посаду заступника голови Державного агентства резерву України.

Інформацію про своє призначення підтвердив сам Дмитро Булатов, інформує "Обозреватель".

Читайте також: Приватизація держмайна в Україні 2018: Кабмін затвердив 26 великих підприємств

Щоправда, він розповів, що ще не знає, коли вступить на посаду, адже має ще пройти спецперевірку і лише після неї Кабмін може затвердити його кандидатуру.

Так, це взагалі не секрет. Я виграв конкурс на цю посаду. Але коли вступлю в неї точно не відомо. Найближчим часом має розпочатися спецперевірка і тільки після неї, при позитивному результаті Кабмін може схвалити мою кандидатуру,

– пояснив колишній міністр.

Дмитро Булатов був міністром молоді та спорту з лютого до грудня 2014-го. Під час Євромайдану був одним з лідерів Автомайдану. У травня 2015 в рамках мобілізації Булатов пішов служити в Збройні сили України. У липні 2015-го зазнав поранення під Щастям.

Що таке Державне агентство резерву України? Це орган виконавчої влади, діяльність якого координується Кабміном через міністра економічного розвитку і торгівлі. Цей орган реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву.