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Екс-міністр Булатов отримав нову посаду при Кабміні

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Дмитро Булатов знову працюватиме в Кабміні
Дмитро Булатов знову працюватиме в Кабміні / Facebook

Колишній міністр молоді та спорту Дмитро Булатов призначений на посаду заступника голови Державного агентства резерву України.

Інформацію про своє призначення підтвердив сам Дмитро Булатов, інформує "Обозреватель".

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Щоправда, він розповів, що ще не знає, коли вступить на посаду, адже має ще пройти спецперевірку і лише після неї Кабмін може затвердити його кандидатуру.

Так, це взагалі не секрет. Я виграв конкурс на цю посаду. Але коли вступлю в неї точно не відомо. Найближчим часом має розпочатися спецперевірка і тільки після неї, при позитивному результаті Кабмін може схвалити мою кандидатуру,
– пояснив колишній міністр.

Дмитро Булатов був міністром молоді та спорту з лютого до грудня 2014-го. Під час Євромайдану був одним з лідерів Автомайдану. У травня 2015 в рамках мобілізації Булатов пішов служити в Збройні сили України. У липні 2015-го зазнав поранення під Щастям.

Що таке Державне агентство резерву України? Це орган виконавчої влади, діяльність якого координується Кабміном через міністра економічного розвитку і торгівлі. Цей орган реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву.

Теги: Новини політики Новини України Дмитро Булатов Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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