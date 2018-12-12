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      Экс-министр финансов рассказал о главной коррупционной схеме Государственной фискальной службы

      19 Читати новину українською
      Александр Данилюк
      Александр Данилюк / glavcom.ua

      На протяжении многих лет в Государственной фискальной службе действовала масштабная коррупционная схема, прикрыть которую было довольно трудно. Она касалась откатов при возмещении налога на добавленную стоимость.

      Об этом в программе "Что это было?"рассказал экс-министр финансов Украины Александр Данилюк.

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      Экс-министр объяснил – бизнес, который уже уплатил налоги, при определенных условиях имеет право получить НДС обратно. Например, при экспорте. И для этого нужно решение ГФС, которое ранее выдавалось почти всегда.

      Ставка отката составляла минимум 10%, иногда доходило и до более 20%. Важно, что единой ставки не было. Если кто-то не хотел принимать в этом участие, то их загоняли в такую ситуацию, что они должны заплатить еще больше – так работает и мафия,
      – подчеркнул Данилюк.

      Он добавил, что в Минфине организовали специальную группу из четырех человек, которая работала над ликвидацией коррупционной схемы. Для того, чтобы остановить эту махинацию, также происходило сотрудничество с некоторыми депутатами. Они помогли "протянуть" законопроект через ВР. И никто не ожидал, что его удастся реализовать.

      Когда начали внедрять реформу, то все базировалось на ИТ-продукте, который перебирал влияние человека и делал все через алгоритм. Мы сделали прозрачный реестр на сайте министерства финансов,
      – рассказал экс-министр.

      По его словам, если компания не видела себя в этом списке, она имела возможность поднять вопрос об этом, а ГФС уже никак не могла влиять, поскольку не имела никакого отношения к реестру Министерства финансов.

      Данилюк также отметил, если в течение 30 дней фискальная служба не находит формальных причин не платить деньги, то все выплаты происходят автоматически. "Все, кто имеют право на возмещение, должны его получить", – убежден он.

      Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя ГФС Романа Насирова и обязал выплатить ему упущенный заработок.

      Отметим, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которой Насиров переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

      В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.

      Теги: Александр Данилюк Коррупция Государственная фискальная служба Новости Украины Верховная Рада Министерство финансов Украины
      Источник: 24 канал
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