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      Екс-міністр фінансів розповів про головну корупційну схему Державної фіскальної служби

      174 Читать новость на русском
      Олександр Данилюк
      Олександр Данилюк / glavcom.ua

      Впродовж багатьох років у Державній фіскальній службі діяла масштабна корупційна схема, прикрити яку було досить важко. Вона стосувалася відкатів при відшкодуванні податку на додану вартість.

      Про це у програмі "Що це було?" розповів екс-міністр фінансів України Олександр Данилюк.

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      Екс-міністр пояснив – бізнес, який вже сплатив податки, за певних умов має право отримати ПДВ назад. Наприклад, при експорті. Та для цього потрібне рішення ДФС, яке раніше видавалося майже завжди.

      Ставка відкату складала мінімум 10%, інколи доходило й до понад 20%. Важливо, що єдиної ставки не було. Якщо хтось не хотів брати у цьому участь, то їх заганяли в таку ситуацію, що вони мали заплатити ще більше – так працює і мафія,
      – наголосив Данилюк.

      Він додав, що у Мінфіні організували спеціальну групу із чотирьох осіб, яка працювала над ліквідацією корупційної схеми. Для того, щоб зупинити цю махінацію також відбувалася співпраця з деякими депутатами. Вони допомогли "протягнути" законопроект через ВР. Та ніхто не очікував, що його вдасться реалізувати. 

      Коли почали впроваджувати реформу, то все базувалось на ІТ-продукті, який перебирав вплив людини й робив все через алгоритм. Ми зробили прозорий реєстр на сайті міністерства фінансів,
      – розповів екс-міністр.

      За його словами, якщо компанія не бачила себе у цьому списку, вона мала можливість підняти питання про це, а ДФС вже ніяк не могла впливати, оскільки не мала жодного відношення до реєстру Міністерства фінансів.

      Данилюк також наголосив, якщо впродовж 30 днів фіскальна служба не знаходить формальних причин не сплачувати кошти, то всі виплати відбуваються автоматично. "Всі, хто мають право на відшкодування, повинні його отримати", – переконаний він.

      Нагадаємо, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови ДФС Романа Насірова та зобов'язав виплатити йому упущений заробіток.

      Зазначимо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

      У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.

      Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 12 грудня 2018 року

       

      Теги: Новини України Державна фіскальна служба Корупція Олександр Данилюк Міністерство фінансів України Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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