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      Голову ДФС не призначають, бо через виконувача обов'язків легше відмивати гроші, – Лещенко

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      Екс-главу Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого звинувачують у розкраданні понад двох мільярдів гривень державних коштів, відновили на посаді. Причиною того стало його незаконне звільнення, оскільки, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, не можна звільнити людину лише за підозрою у вчиненні злочину.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат та журналіст Сергій Лещенко.

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      На його думку, рішення суду не передбачає безпосереднього поновлення Романа Насірова на посаді голови ДФС, проте питання полягає в іншому.

      Вже понад півтора року не відбувається призначення нового керівника Державної фіскальної служби України. Швидше за все, тому що комусь вигідніше, аби відомство очолював виконувач обов'язків, який буде реалізовувати вказівки своїх політичних босів,
      – сказав Лещенко.

      Також він додав, що це все робиться для того, аби спрямовувати грошові потоки у кишені владної верхівки. Крім того, нардеп зауважив, що "для того, аби все це припинити нам потрібен новий керівник ДФС, якого треба призначити, як повноцінного керівника".

      Нагадаємо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

      У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.

      Теги: Новини України Новини політики Роман Насіров Корупція Сергій Лещенко Державна фіскальна служба Гроші
      Джерело: 24 канал
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