Экс-министр рассказал шокирующую правду о туризме в оккупированном Крыму

Мелкий туристический бизнес на территории оккупированного Россией Крыма существует только в нескольких населенных пунктах, на остальной территории полуострова он "умер".

Об этом рассказал экс-министр курортов и туризма АР Крым Александр Лиев в интервью "Обозреватель".

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"Крымский туристический бизнес делится на две части. Одна часть принимает организованных туристов – это санатории и гостиницы. Другая часть – принимает неорганизованные туристические потоки. Это мини-отели, частные домовладения, квартиры", – рассказал бывший чиновник.

Он отметил, что при этом "первая часть пострадала от аннексии меньше" за счет того, что "российские оккупанты национализировали, захватили и присвоили эти объекты и возят туда различного рода профсоюзные туристические потоки за счет бюджетных средств России".

Что касается мини-отелей и квартир, то этот бизнес остался жить только в Ялте и немного в Севастополе, меньше – в Алуште, совсем мало – в Евпатории, и вообще умер в Черноморском, Щелкино, Судаке, Феодосии, Новом Свете и в других городах западного и восточного берега Крыма,

– подчеркнул Лиев.

К слову, ранее известный в прошлом сторонник президента России Владимира Путина, крымский предприниматель Олег Зубков рассказал, что большинство отдыхающих, которые приезжают на курорты в оккупированный Крым, – это бюджетники с небольшими зарплатами.