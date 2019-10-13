Экс-нардеп Чорновол объяснила, почему ушла из "Народного фронта"

На выборах в 2014 году Татьяна Чорновол прошла в парламент вторым номером в списке партии "Народный фронт". Но на выборах в 2019 году она баллотировалась уже от "Европейской солидарности" и как беспартийная.

О том, почему сменила партию, экс-нардеп рассказала в программе "Ролевые игры" с Данилой Мокриком.

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Она отметила, что ранее коалиция "Народного фронта" и БПП занимала определенную идеологическую нишу. Однако "Народный фронт" отказался от борьбы, и от этой идеологической ниши на выборы в парламент в 2019 году пошла "Европейская солидарность".

Журналист отметил, что Чорновол могла оставаться в партии и идти на выборы от "Европейской солидарности". Она же заверила, что это – неправильно. Ведь не стоит "сидеть на двух стульях".

Есть определенная идеологическая ниша, в которую какая-то партия включилась бороться. А другая немножечко отошла в сторону, переждать момент. Я пошла с теми, кто остался бороться, – подчеркнула она.

Кроме этого, бывшая депутат рассказала, что идти на выборы с "Европейской солидарностью" ей предложил лидер партии Петр Порошенко. Активное участие в этом процессе принимала также Ирина Геращенко.

Смотрите полное интервью с Татьяной Чорновол: