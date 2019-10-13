Екснардепка Чорновол пояснила, чому пішла з "Народного фронту"

На виборах у 2014 році Тетяна Чорновол пройшла у парламент другим номером у списку партії "Народний фронт". Та на виборах у 2019 році вона балотувалася вже від "Європейської солідарності" і як безпартійна.

Про те, чому змінила партію, екснардепка розповіла у програмі "Рольові ігри" з Данилом Мокриком.

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Вона зазначила, що раніше коаліція "Народного фронту" та БПП займала певну ідеологічну нішу. Проте "Народний фронт" відмовився від боротьби, й на цій ідеологічній ніші на вибори до парламенту у 2019 році пішла "Європейська солідарність".

Журналіст зазначив, що Чорновол могла залишатися у партії та йти на вибори від "Європейської солідарності". Вона ж запевнила, що це – неправильно. Адже не варто "сидіти на двох стільцях".

Є певна ідеологічна ніша, в яку якась партія включилася боротися. А інша трошечки відійшла в сторону, перечекати момент. Я пішла з тими, хто залишився боротися, – наголосила вона.

Крім цього, колишня депутатка розповіла, що йти на вибори з "Європейською солідарністю" їй запропонував лідер партії Петро Порошенко. Активну участь у цьому процесі брала також Ірина Геращенко.

Дивіться повне інтерв'ю з Тетяною Чорновол: