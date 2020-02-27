Экс-нардеп Гаврилюк работает таксистом

Бывшего народного депутата Михаила Гаврилюка в Киеве заметили за рулем автомобиля известной службы такси. Сначала пассажирка не поверила, что ее водитель – действительно бывший депутат.

Однако убедилась женщина тогда, когда нашла профиль Гаврилюка в приложении службы такси Bolt, которой воспользовалась. Тогда и опубликовала фото в своем фейсбуке.

Об экс-нардепе: Я удачно женился, – Гаврилюк рассказал, за какие деньги строит дом в Карпатах

Викликала сьогодні таксі. На водія звернула увагу, як виходила з авто. Звуть Михайло. Скажіть що я помиляюся. Наживо ще більш схожий‍♀️ Опубліковано Аллою Желізняк Середа, 26 лютого 2020 р.

Сам Михаил Гаврилюк в комментарии КП подтвердил, что действительно работает водителем.

Да, я работаю таксистом. Сейчас живу, как все. Вернулся к обычному темпу жизни и очень рад этому,

– рассказал он.

Что известно о Михаиле Гаврилюке?Во время Майдана его раздели и пытали беркутовцы, а эти кадры обошли весь мир. После этого казак Гаврилюк стал известным. Ему сочувствовали тысячи людей и восприняли его как мученика. Гаврилюк не утратил шанс и в 2015 году ушел в политику: стал членом партии "Народный фронт". Он баллотировался по мажоритарному округу в Киевской области – это Ирпень и Киево-Святошинский район. Хотя сам родом из Черновицкой области.



В конце концов он победил и стал народным депутатом VIII созыва.

В начале января 2020 года у Гаврилюка нашли большой дом в Карпатах несмотря на скромную декларацию. Он указал лишь зарплату народного депутата в размере 381 тысяч гривен, а его жена Ярина – почти 7000 гривен помощи от государства при рождении ребенка. Других доходов и денежных сбережений у супругов нет.

В декларации Гаврилюка имеется собственное авто – SSANG YONG 2008 года за 98 тысяч гривен. В этом автомобиле ранее НАПК вызвало Гаврилюка на допрос. Дело в том, что экс-нардеп не внес его в свою предварительную декларацию.

Пока неизвестно, работает Гаврилюк таксистом на собственном авто или корпоративном.