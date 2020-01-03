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      Я удачно женился, – Гаврилюк рассказал, за какие деньги строит дом в Карпатах

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      Михаил Гаврилюк с женой Ириной / Фото из Facebook

      Бывший народный депутат от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк подтвердил, что строит 3-этажный деревянный дом в Карпатах. Помогают в этом родители его жены Ирины, которые несколько лет были на заработках в Чехии. Сам участок под домом, скорее всего, также принадлежит им.

      Такое заявление сделал Гаврилюк в своем фейсбуке. Он пояснил, что дом в в селе Нижний Березов на Ивано-Франковщине строит вместе с тестем.

      Главная: У экс-нардепа Гаврилюка нашли большой дом в Карпатах: фото, видео

      Хочу сообщить, что я просто удачно женился. Моя жена не только помогает мне обогащаться знаниями, но и обогащает меня материально! На том замечательном участке с "водопадом" всегда был огород, который обрабатывали бабушка и дедушка моей жены,
      – рассказал политик.

      Гаврилюк отметил, что родители его жены уехали на заработки в Чехию, чтобы дать ей лучшую жизнь. Тогда они оставили дочку на бабушку и деда, которые и жили на этом участке в Карпатах.


      Дом семьи Гаврилюка в Карпатах

      По словам экс-нардепа, теперь он помогает тестю в строительстве и вкладывает в дом "каждую лишнюю копейку, каждую свободную минуту". Он помогает строить этот дом и не стесняется этого, поскольку называет себя "профессионалом в этом деле".

      "Дом строится уже не первый год. Своими силами и силами семьи, которые также помогают физически. Это не Межгорье, это проект, на который мы возлагаем большие надежды. Нет, мне не стыдно, потому что все люди хотят работать на себя, и ни родственники моей жены, ни я – не исключение. Когда всю жизнь работаешь на кого-то, то имеешь право пожить и для себя, я так считаю", – отметил Гаврилюк.

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      Он добавил, что для завершения строительства нужно много средств. Поэтому не исключено, что кому-то из его семьи, или даже ему самому придется снова ехать на заработки.

      Я тоже должен как-то жить. У меня семья и двое детей. Если бы в свое время я воспользовался теми возможностями, которые мне предлагали в ВР, то поверьте, я бы не строил своими руками дом в украинском селе, а давно жил бы где-то на Мальдивах, или и дальше работал у власти, не ища способ, как прокормить семью,
      – подытожил экс-депутат.

       

      Почему новость о "доме Гаврилюка" в Карпатах получила огласку?

      • Дом Гаврилюк возводит в селе Нижний Березов, что в Косовском районе Ивано-Франковской области. Он почти достроен.
      • Площадь дома составляет около 550 квадратных метров. Рядом с ним – озеро, река, водопад и леса Карпат.
      • Гаврилюк не вносил дом в свою декларацию за 29 августа 2019 года.
      • Она у него скромная – 381 тысяча гривен депутатской зарплаты и 7 тысяч гривен помощи от государства, которую его жена Ярина получила при рождении ребенка. Других доходов и денежных сбережений у супругов нет.
      • Поэтому новость о строительстве дома Гаврилюком в Карпатах наделала шума. Ведь украинцы не понимали, за какие средства и с чьей помощью экс-нардеп строит дом.

      Как выглядит дом Гаврилюка в Карпатах: видео

       

      Что известно о Михаиле Гаврилюке?
      Во время Майдана его раздели и пытали "беркутовцы", а эти кадры обошли весь мир. После этого казак Гаврилюк стал известным. Ему сочувствовали тысячи людей и восприняли его как мученика.

      Гаврилюк не утратил шанс и в 2015 году ушел в политику. Он баллотировался по мажоритарке как кандидат от "Народного фронта" не в родных краях в Черновицкой области, а на 95-м округе на Киевщине – это Ирпень и Киево-Святошинском районе. Тогда Гаврилюк победил и стал народным депутатом VIII созыва.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Заробитчане Строительство Карпаты Гаврилюк Михаил Витальевич
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