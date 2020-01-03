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      У экс-нардепа Гаврилюка нашли большой дом в Карпатах: фото, видео

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      Дом экс-нардепа Гаврилюка в Карпатах / tk.media

      Бывший народный депутат от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк, известный как "казак Гаврилюк", строит 3-этажный деревянный дом в Карпатах. И это несмотря на то, что живет экс-политик только на зарплату.

      Дом Гаврилюк возводит в селе Нижний Березов, что в Косовском районе Ивано-Франковской области. Он почти достроен. Журналист Василий Крутчак снял целое видео о здании и передал его TK Media.

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      Площадь дома составляет около 550 квадратных метров. Рядом с ним – озеро, река, водопад и леса Карпат.


      Дом экс-нардепа Гаврилюка в Карпатах

      Сам бывший политик в свою декларацию дом не вносил. Однако местные жители Нижнего Березова уверенно называют это сооружение "домом Гаврилюка". Подтверждает это и работник строительства, представившийся братом тестя экс-нардепа.

      Мужчина при журналисте позвонил своему брату Ивану (отцу жены Гаврилюка) и спросил, "будет ли Михась". Тот ответил, что бывший нардеп приедет после обеда, потому что на строительство должны привезти окна и двери.

      Как выглядит дом Гаврилюка в Карпатах: видео

       

      Заметим, декларация Михаила Гаврилюка за 29 августа 2019 года достаточно скромная. Он указал лишь зарплату народного депутата в размере 381 тысячи гривен, а его жена Ярина – почти 7 тысяч гривен помощи от государства при рождении ребенка. Других доходов и денежных сбережений у супругов нет.

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      Какую недвижимость имеет Гаврилюк и на чем ездит:

      • квартиру в Черновцах площадью 30,8 квадратных метров;
      • жилой дом в селе Яровка в Черновицкой области площадью 100 квадратных метров;
      • автомобиль SSANG YONG 2008 года выпуска.

      Что известно о Михаиле Гаврилюке?
      Во время Майдана его раздели и пытали "беркутовцы", а эти кадры обошли весь мир. После этого казак Гаврилюк стал известным. Ему сочувствовали тысячи людей и восприняли его как мученика.

      Гаврилюк не утратил шанс и в 2015 году ушел в политику. Он баллотировался по мажоритарке как кандидат от "Народного фронта" не в родных краях в Черновицкой области, а на 95-м округе на Киевщине – это Ирпень и Киево-Святошинском районе. Тогда Гаврилюк победил и стал народным депутатом VIII созыва.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Строительство е-декларирование Новости Ивано-Франковска Карпаты Гаврилюк Михаил Витальевич
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