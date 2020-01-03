В екснардепа Гаврилюка знайшли великий будинок у Карпатах: фото, відео

Колишній народний депутат від "Народного фронту" Михайло Гаврилюк, відомий як "козак Гаврилюк", будує 3-поверховий дерев'яний будинок у Карпатах. І це попри те, що живе експолітик лише на зарплату.

Будинок Гаврилюк зводить у в селі Нижній Березів, що в Косівському районі Івано-Франківської області. Він майже добудований. Журналіст Василь Крутчак зняв ціле відео про будівлю та передав його TK Media.

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Площа будинку становить близько 550 метрів квадратних. Поруч з ним – озеро, річка, водоспад і ліси Карпат.



Будинок екснардепа Гаврилюка у Карпатах

Сам колишній політик у свою декларацію будинок не вносив. Проте місцеві жителі Нижнього Березова впевнено називають цю споруду "будинком Гаврилюка". Підтверджує це і працівник будівництва, який представився братом тестя екснардепа.

Чоловік при журналістові подзвонив своєму брату Івану (батьку дружини Гаврилюка) і запитав, "чи буде Михась". Той відповів, що колишній нардеп приїде після обіду, бо на будову мають привезти вікна і двері.

Як виглядає будинок Гаврилюка у Карпатах: відео

Зауважимо, декларація Михайла Гаврилюка за 29 серпня 2019 року досить скромна. Він вказав лише зарплату народного депутата у розмірі 381 тисячі гривень, а його дружина Ярина – майже 7 тисяч гривень допомоги від держави при народженні дитини. Інших доходів і грошових заощаджень у пожружжя немає.

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Яку нерухомість має Гаврилюк і на чому їздить:

квартиру у Чернівцях площею 30,8 метрів квадратних;

житловий будинок у селі Ярівка на Чернівеччині площею 100 метрів квадратних;

автомобіль SSANG YONG 2008 року випуску.

Що відомо про Михайла Гаврилюка? Під час Майдану його роздягнули та катували "беркутівці", а ці кадри обійшли увесь світ. Після цього козак Гаврилюк став відомим. Йому співчували тисячі людей та сприйняли його як мученика.



Гаврилюк не втратив шанс і в 2015 році пішов у політику. Він балотувався по мажоритарці як кандидат від "Народного фронту" не у рідних краях на Чернівеччині, а на 95-му окрузі на Київщині – це Ірпінь та Києво-Святошинськи район. Тоді Гаврилюк переміг і став народним депутатом VIII скликання.