В нардепа Гаврилюка появилась машина, у его жены – квартира: теперь их ждет проверка НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции требует объяснений у 16 человек по указанной в их декларациях информации и по нарушению процедуры предоставления отчетности.

На сайте НАПК отмечается, что среди приглашенных для предоставления объяснения лиц указана фамилия народного депутата от Народного фронта Михаила Гаврилюка.

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Декларация нардепа за 2018 год имеет несколько существенных отличий от его отчетности за предыдущий период. Так, у политика появился автомобиль, а его жена обзавелась квартирой. Причем, владелицей квартиры, согласно декларации, жена нардепа стала еще в апреле 2017 года, то есть эта недвижимость, вероятно, уже должна была значиться в прошлой отчетности. Апартаменты площадью 75,8 квадратных метров расположены в Коломые, и там прописана маленькая дочь депутата.

Машину Гаврилюк приобрел в декабре 2018, однако в декларацию решил внести только в марте текущего года. Нардеп купил китайский внедорожник 2008 года выпуска.

Также среди приглашенных к Назка народные и местные депутаты, судья, члены ЦИК и другие чиновники. Несколько вызванных вовремя сообщили агентству о существенных изменениях в имущественном состоянии – это прокурор Харьковской местной прокуратуры № 4 Людмила Шандула, заместителя начальника отдела ГСУ ГПУ Игорь Сендак, главный государственный инспектор отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста "Херсон – центральный" Евгений Старенький и начальник отдела погашение долга Киево-Святошинского управления ГУ ДФС Наталья Волощук.

Кстати ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции вызвало президента Украинской ассоциации футбола (бывшая Федерация футбола Украины) и народного депутата от БПП Андрея Павелко для дачи объяснений.

НАПК подозревает Павелко в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.