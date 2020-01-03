Я вдало одружився, – Гаврилюк розповів, за які гроші зводить будинок у Карпатах

Колишній народний депутат від "Народного фронту" Михайло Гаврилюк підтвердив, що будує 3-поверховий дерев'яний будинок у Карпатах. Допомагають у цьому батьки його дружини Ярини, які кілька років були на заробітках у Чехії. Сама ділянка під будинком, найімовірніше, також належить їм.

Таку заяву зробив Гаврилюк у своєму фейсбуці. Він пояснив, що будинок у в селі Нижній Березів на Івано-Франківщині будує разом з тестем.

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Хочу повідомити, що я просто вдало одружився. Моя дружина не тільки допомагає мені збагачуватись знаннями, але й збагачує мене матеріально! На тій чудовій ділянці з "водоспадом" завжди був город, який обробляли бабця і дідусь моєї дружини,

– розповів політик.

Гаврилюк відзначив, що батьки його дружини поїхали на заробітки в Чехію, щоб дати їй краще життя. Тоді вони залишили доньку на бабцю й діда, які і жили на цій ділянці в Карпатах.



Хата родини Гаврилюка у Карпатах

За словами екснардепа, тепер він допомагає тестю у будівництві і вкладає у будинок "кожну зайву копійку, кожну вільну хвилину". Він допомагає будувати цей будинок і не соромиться цього, оскільки називає себе "професіоналом в цій справі".

"Хата будується вже не перший рік. Своїми силами і силами родини, які також допомагають фізично. Це не Межигір'я, це проєкт, на який ми покладаємо великі надії. Ні, мені не соромно, тому що всі люди хочуть працювати на себе, і ні родичі моєї дружини, ні я – не виняток. Коли все життя працюєш на когось, то маєш право пожити й для себе, я так вважаю", – наголосив Гаврилюк.

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Він додав, що для завершення будівництва потрібно багато коштів. Тому не виключено, що комусь із його родини, або навіть йому самому доведеться знову їхати на заробітки.

Я теж маю якось жити. У мене сім'я і двоє дітей. Якби у свій час я скористався тими можливостями, які мене пропонували у ВР, то повірте, я б не будував своїми руками хату в українському селі, а давно жив би десь на Мальдівах, або й надалі працював при владі, не шукаючи способу, як прогодувати сім'ю,

– підсумував ексдепутат.

Чому новина про "хату Гаврилюка" у Карпатах набула розголосу?

Будинок Гаврилюк зводить у в селі Нижній Березів, що в Косівському районі Івано-Франківської області. Він майже добудований.

Площа будинку становить близько 550 метрів квадратних. Поруч з ним – озеро, річка, водоспад і ліси Карпат.

Гаврилюк не вносив будинок у свою декларацію за 29 серпня 2019 року.

Вона у нього скромна – 381 тисяча гривень депутатської зарплати та 7 тисяч гривень допомоги від держави, які його дружина Ярина отримала при народженні дитини. Інших доходів і грошових заощаджень у подружжя немає.

Тому новина про будівництво хати Гаврилюком у Карпатах наробила розголосу. Адже українці не розуміли, за які кошти і з чиєю допомогою екснардеп зводить будинок.

Як виглядає будинок Гаврилюка у Карпатах: відео

Що відомо про Михайла Гаврилюка?Під час Майдану його роздягнули та катували "беркутівці", а ці кадри обійшли увесь світ. Після цього козак Гаврилюк став відомим. Йому співчували тисячі людей та сприйняли його як мученика.



Гаврилюк не втратив шанс і в 2015 році пішов у політику. Він балотувався по мажоритарці як кандидат від "Народного фронту" не у рідних краях на Чернівеччині, а на 95-му окрузі на Київщині – це Ірпінь та Києво-Святошинськи район. Тоді Гаврилюк переміг і став народним депутатом VIII скликання.