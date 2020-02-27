Екснардеп Гаврилюк працює таксистом
Колишнього народного депутата Михайла Гаврилюка у Києві помітили за кермом автомобіля відомої служби таксі. Спершу пасажирка не повірила, що її водій – справді колишній депутат.
Однак впевнилася жінка тоді, коли знайшла профіль Гаврилюка в додатку служби таксі Bolt, якою скористалася. Тоді й опублікувала фото у своєму фейсбуці.
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Сам Михайло Гаврилюк у коментарі КП підтвердив, що справді працює водієм.
Так, я працюю таксистом. Наразі живу, як усі. Повернувся до звичайного темпу життя і дуже радий цьому,
– розповів він.
Що відомо про Михайла Гаврилюка?Під час Майдану його роздягнули та катували беркутівці, а ці кадри обійшли увесь світ. Після цього козак Гаврилюк став відомим. Йому співчували тисячі людей та сприйняли його як мученика. Гаврилюк не втратив шанс і в 2015 році пішов у політику: став членом партії "Народний фронт". Він балотувався за мажоритарним округом на Київщині – це Ірпінь та Києво-Святошинськи район. Хоча сам походить з Чернівецької області.
Зрештою він переміг і став народним депутатом VIII скликання.
На початку січня 2020 року у Гаврилюка знайшли великий будинок у Карпатах попри скромну декларацію. Він вказав лише зарплату народного депутата у розмірі 381 тисячі гривень, а його дружина Ярина – майже 7 тисяч гривень допомоги від держави при народженні дитини. Інших доходів і грошових заощаджень у подружжя немає.
У декларації Гаврилюка наявне власне авто – SSANG YONG 2008 року за 98 тисяч гривень. Щодо цього автомобіля раніше НАЗК викликало Гаврилюка на допит. Справа у тому, що екснардеп не вніс його у свою попередню декларацію.
Поки невідомо, чи працює Гаврилюк таксистом на власному авто, чи корпоративному.