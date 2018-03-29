Экс-нардеп Степан Хмара готов взять Савченко на поруки

Народный депутат I, II и IV созывов Верховной Рады Украины, многолетний политзаключенный советских концлагерей, правозащитник Степан Хмара заявил, что готов взять внефракционного нардепа Надежду Савченко на поруки.

Об этом во время заседания 29 марта в Апелляционном суде Киева, который рассматривает жалобу адвокатов Савченко на решение Шевченковского районного суда Киева об избрании ей меры пресечения, заявили защитники Савченко.

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Соответствующее заявление экс-нардепа передали суду.

Степан Хмара, который присутствует в зале суда, подтвердил, что готов взять Надежду Савченко на поруки.

Ранее во время заседания в четверг адвокаты внефракционного нардепа обратились в суд с ходатайством об отводе прокурора Александра Климовича за того, что он сравнил их подзащитную с российскими ГРУшниками Евгением Ерофеевым и Александром Александров.

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Суд это ходатайство защиты не удовлетворил и также отказал в отводе коллегии судей.

23 марта 2018 Шевченковский районный суд города Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народного депутата Савченко до 20 мая 2018 года. 22 марта Верховная Рада дала согласие на снятие с нее неприкосновенности, привлечение к ответственности и арест.

В чем суть дела Савченко?

Надежду Савченко подозревают сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в свержении конституционного строя и захвате государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.