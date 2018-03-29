16:38
29 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
1°C -2°C
  • пятница
    4°C -1°C
  • суббота
    10°C 4°C
  • воскресенье
    13°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Плачевная компенсация за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:49, 28 марта
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
ЦРУ
09:30, 28 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Экс-нардеп Степан Хмара готов взять Савченко на поруки

169 Читати новину українською
Экс-нардеп Степан Хмара готов взять Савченко на поруки

Народный депутат I, II и IV созывов Верховной Рады Украины, многолетний политзаключенный советских концлагерей, правозащитник Степан Хмара заявил, что готов взять внефракционного нардепа Надежду Савченко на поруки.

Об этом во время заседания 29 марта в Апелляционном суде Киева, который рассматривает жалобу адвокатов Савченко на решение Шевченковского районного суда Киева об избрании ей меры пресечения, заявили защитники Савченко.

Смотрите также: Суд по делу Савченко: онлайн-трансляция заседания

Соответствующее заявление экс-нардепа передали суду.

Степан Хмара, который присутствует в зале суда, подтвердил, что готов взять Надежду Савченко на поруки.

Ранее во время заседания в четверг адвокаты внефракционного нардепа обратились в суд с ходатайством об отводе прокурора Александра Климовича за того, что он сравнил их подзащитную с российскими ГРУшниками Евгением Ерофеевым и Александром Александров.

Читайте также: На лице похудела, ручки такие тоненькие, – мама о Надежде Савченко

Суд это ходатайство защиты не удовлетворил и также отказал в отводе коллегии судей.

23 марта 2018 Шевченковский районный суд города Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народного депутата Савченко до 20 мая 2018 года. 22 марта Верховная Рада дала согласие на снятие с нее неприкосновенности, привлечение к ответственности и арест.

В чем суть дела Савченко?
Надежду Савченко подозревают сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в свержении конституционного строя и захвате государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.

Теги: Новости политики Новости Украины Задержание Савченко Надежда Савченко Судьи Апелляционний суд Киева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченко
сегодня, 15:01 Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченко
Олексій Чибісов 2720
Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
сегодня, 14:01 Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
5790
Радіорозвідники та снайпери потребують допомоги
сегодня, 12:01 Радіорозвідники та снайпери потребують допомоги
Народний проект 1364
Администрация Трампа должна обратить внимание на коррупцию в Украине, – Washington Times
сегодня, 09:30 Администрация Трампа должна обратить внимание на коррупцию в Украине, – Washington Times
614
Катастрофа в России
сегодня, 09:00 Катастрофа в России
Іван Яковина 1752
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук