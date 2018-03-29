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ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

На лице похудела, ручки такие тоненькие, – мама о Надежде Савченко

181 Читати новину українською
Надежда Савченко
Надежда Савченко / apostrophe.ua

Сегодня, 29 марта, должно состояться рассмотрение апелляции на меру пресечения для Надежды Савченко. Она обвиняется в подготовке терактов и свержении государственной власти. Мать Надежды Савченко Мария рассказала журналистам, что ее дочь похудела и продолжает отказываться есть.

Об этом она сказала возле изолятора СБУ 29 марта, где навещала дочь перед судом, сообщает Украинская правда.

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"Похудела, конечно. На лице похудела, ручки такие тоненькие", – рассказала мать Савченко.

Мать Надежды Савченко сегодня празднует день рождения, и она отметила, что этот праздничный день худший за ее 80 лет. Также Мария Савченко рассказала, что просила дочь есть, но та отказывается.

"Говорила, просила, чтобы не голодала, потому что, чтобы жить и бороться, надо есть. Но она не поддается", – рассказала мать заключенной.

Также, она рассказала, что Надежда Савченко чувствует себя нормально, передавала всем привет и благодарила тех, кто ее поддерживает.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий. 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней, после чего нардеп объявила голодовку.

Теги: Новости Украины Новости политики Задержание Савченко Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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