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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

На обличчі схудла, ручки такі тонесенькі, – мама про Надію Савченко

251 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / apostrophe.ua

Сьогодні, 29 березня, має відбутися розгляд апеляції на запобіжний захід для Надії Савченко. Вона обвинувачується у підготовці терактів і поваленні державної влади. Мати Надії Савченко Марія розповіла журналістам, що її дочка схудла і продовжує відмовляється їсти.

Про це вона сказала біля ізолятора СБУ 29 березня, де відвідувала дочку перед судом, повідомляє Українська правда.

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"Схудла, звісно. На обличчі схудла, ручки такі тонесенькі", – розповіла мати Савченко.

Мати Надії Савченко сьогодні святкує день народження, і вона зазначила, що цей святковий день найгірший за її 80 років. Також Марія Савченко розказала, що просила дочку їсти, але та відмовляється.

"Говорила, просила, щоб не голодувала, бо щоб жити і боротися треба їсти. Але ж вона не піддається", – розповіла мати ув’язненої.

Також, вона розповіла, що Надія Савченко почувається нормально, передавала всім привіт і дякувала тим, хто її підтримує.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель. 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів, після чого нардеп оголосила голодування.

Теги: Новини політики Новини України Затримання Савченко Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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