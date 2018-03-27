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Якби план Савченко реалізувався, Путін ввів би війська, – експерт

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За сепаратизм треба суворо карати
За сепаратизм треба суворо карати / УНІАН

У справі Савченко є реальний фактаж, з яким складно сперечатися. Якби план був реалізований, Путін би міг ввести війська в Київ.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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Цей сценарій міг би реалізуватися, адже змовники – Рубан і Савченко – купляли зброю, вели підготовку. Це чітко лягає в технологію путінського світосприйняття України, що в нас немає державних інституцій, немає парламенту. І це б дало Путіну привід для спроб повернути свій вплив на Україну. Не виключено і введення російських військ прямо в Київ для порятунку "русскоязичних",
– вважає Давидюк.

Як зазначає експерт, після побаченого відео не дуже розумно вчинять ті виборці, які стануть підтримувати Савченко. За його словами, можна не любити Верховну Раду і окремих депутатів, які на це заслуговують. Але колаборант повинен бути покараний.

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"Сепаратизм на Донбасі призвів до 10 тисяч смертей українців. В Іспанії одного із організаторів сепаратистського референдуму екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона піймали і йому загрожує від 10 років до довічного ув’язнення. Це при тому, що ніхто не загинув. У нас немає культури захисту держави і покарання сепаратистів. Але ситуація із Савченко ще більше зміцнить серед громадян розуміння важливості своєї держави", – переконаний політолог.

Водночас, експерт вважає, що політики із ситуації із Савченко не винесли одного важливого уроку. На думку Миколи Давидюка, парламентарі повинні нарешті проголосувати за закон про обмеження депутатської недоторканності.

Депутати кричали, що Савченко – злочинець, і її треба позбавити депутатської недоторканності. Але серед них є теж злочинці. Під час цього скликання недоторканності позбавлено десятьох нардепів. На це пішло дуже багато часу. Треба ухвалити один раз закон і більше не витрачати кожного разу час. І це була б перша справжня реформа в парламенті. Тоді Верховна Рада кардинально змінилася б в кращий бік,
– наголосив Микола Давидюк.

При цьому він також зазначив, що Савченко на кожному засіданні суду намагатиметься робити гучний меседж, щоб привертати увагу ЗМІ. Це частина російського сценарію, який був закладений у цей політичний проект. Савченко, за словами Давидюка, відмовлятиметься від Героя України, оголошуватиме голодування тощо. Вона – подразник, політик-детонатор, і буде велике шоу.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів, після чого нардеп оголосила голодування.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини України Володимир Путін Новини політики Затримання Савченко Надія Савченко Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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