Если бы план Савченко реализовался, Путин ввел бы войска, – эксперт

В деле Савченко есть реальный фактаж, с которым сложно спорить. Если бы план был реализован, Путин мог бы ввести войска в Киев.

Такое мнение сайту "24" высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Этот сценарий мог бы реализоваться, так как заговорщики – Рубан и Савченко – покупали оружие, вели подготовку. Это четко ложится в технологию путинского мировосприятия Украины, что у нас нет государственных институций, нет парламента. И это бы дало Путину повод для попыток вернуть свое влияние на Украину. Не исключено и введение российских войск прямо в Киев для спасения "русскоязычных",

– считает Давидюк.

Как отмечает эксперт, после увиденного видео не очень разумно поступят те избиратели, которые станут поддерживать Савченко. По его словам, можно не любить Верховную Раду и отдельных депутатов, которые этого заслуживают. Но коллаборационист должен быть наказан.

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"Сепаратизм на Донбассе привел к 10 тысячам смертей украинцев. В Испании одного из организаторов сепаратистского референдума экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона поймали и ему грозит от 10 лет до пожизненного заключения. Это при том, что никто не погиб. У нас нет культуры защиты государства и наказания сепаратистов. Но ситуация с Савченко еще больше укрепит среди граждан понимание важности своего государства", – убежден политолог.

Вместе с тем, эксперт считает, что политики из ситуации с Савченко не вынесли ни одного важного урока. По мнению Николая Давидюка, парламентарии должны наконец проголосовать за закон об ограничении депутатской неприкосновенности.

Депутаты кричали, что Савченко – преступница, и ее надо лишить депутатской неприкосновенности. Но среди них тоже есть преступники. Во время этого созыва неприкосновенности лишили десятерых нардепов. На это ушло очень много времени. Надо принять один раз закон и больше не тратить каждый раз время. И это была бы первая настоящая реформа в парламенте. Тогда Верховная Рада кардинально изменилась бы в лучшую сторону,

– подчеркнул Николай Давидюк.

При этом он также отметил, что Савченко на каждом заседании суда будет пытаться делать громкий месседж, чтобы привлекать внимание СМИ. Это часть российского сценария, который был заложен в этот политический проект. Савченко, по словам Давидюка, будет отказываться от Героя Украины, объявлять голодовки и тому подобное. Она – раздражитель, политик-детонатор, и будет большое шоу.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней, после чего нардеп объявила голодовку.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.