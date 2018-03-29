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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Екс-нардеп Степан Хмара готовий взяти Надію Савченко на поруки

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Степан Хмара готовий взяти на поруки Надію Савченко
Степан Хмара готовий взяти на поруки Надію Савченко / Колаж 24 Каналу

Народний депутат І, II та IV скликань Верховної Ради України, довголітній політв'язень радянських концтаборів, правозахисник Степан Хмара заявив, що готовий взяти позафракційного нардепа Надію Савченко на поруки.

Про це під час засідання 29 березня в Апеляційному суді Києва, який розглядає скаргу адвокатів Савченко на рішення Шевченківського районного суду Києва щодо обрання їй запобіжного заходу, заявили захисники Савченко.

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Відповідну заяву екс-нардепа передали суду.

Степан Хмара, який присутній у залі суду, підтвердив, що готовий взяти Надію Савченко на поруки.

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Теги: Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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