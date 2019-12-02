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      Экс-полицейский из Луганщины возглавил отдел по делам Майдана в ГБР

      33 Читати новину українською
      Павел Никульников / facebook.com/pnikulnikov1

      Временно исполняющим обязанности начальника отдела ГБР в делах Майдана стал бывший полицейский из Луганской области Павел Никульников.

      Об этом говорится в ответе ГБР на запрос "РБК-Украина".

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      Ответ ГБР на запрос журналистов / фото "РБК-Украина"

      В Госбюро расследований отметили, что в управлении по расследованию военных преступлений создан отдел для расследования "майдановских" преступлений. В подразделении работают 13 следователей.

      Отметим, Никульников до конца 2018 года был начальником следственного отдела в Станично-Луганском районе, а потом перешел на работу в ГБР.

      Верховная рада Украины 3 декабря рассмотрит изменения в закон о Государственном бюро расследований, необходимые для продолжения следствия по делам Майдана. Этот вопрос будет первым на повестке дня.

      Все совершенные во время Революции Достоинства преступления условно объединили в одно большое "Дело Майдана", в котором содержится 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

      Что грозит расследованиям дел Майдана

      • Все годы расследованиями дел Майдана занимался отдел Специальных расследований ГПУ под руководством Сергея Горбатюка.
      • В феврале 2019 года мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.
      • 21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013 – 2014 годов. Преступления времен Майдана затем должно расследовать ГБР, за деятельностью которого будет наблюдать новосозданный департамент в Генпрокуратуре.
      • Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка в октябре 2019 года. После этого Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана приостановлено, в ГПУ, со своей стороны, расследование и обеспечение неотвратимости наказания по делам Майдана называют приоритетными.
      • 5 ноября ГБР заявило, что расследование преступлений, произошедших за время Майдана, временно приостановится. Все из-за чрезмерной нагрузки на Бюро и нехватки следователей.
      • Поскольку Верховная Рада не приняла необходимые поправки к закону о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование преступлений по Майдану - оно приостанавливается с 20 ноября на неопределенное время.

      Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская объявила голодовку она длится уже 9 дней.

      Закревская голодает из-за остановки расследования производств по преступлениям на Евромайдане. Закревская не будет есть до того момента, пока нардепы не примут поправку, которая предусматривает создание совместного управления по расследованию дел Майдана.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Государственное бюро расследований
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