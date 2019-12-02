Експоліцейський з Луганщини очолив відділ у справах Майдану в ДБР
Тимчасово виконуючим обов'язки начальника відділу ДБР у справах Майдану став колишній поліцейський з Луганської області Павло Нікульніков.
Про це мовиться у відповіді ДБР на запит "РБК-Україна".
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Відповідь ДБР на запит журналістів / фото "РБК-Україна"
У Держбюро розслідувань відзначили, що в управлінні з розслідування військових злочинів створено відділ для розслідування "майданівських" злочинів. У підрозділі працюють 13 слідчих.
Відзначимо, Нікульніков до кінця 2018 року був начальником слідчого відділу в Станично-Луганському районі, а потім перейшов на роботу до ДБР.
Верховна рада України 3 грудня розгляне зміни до закону про Державне бюро розслідувань, необхідні для продовження слідства у справах Майдану. Це питання буде першим на порядку денному.
Всі скоєні під час Революції Гідності злочини умовно об'єднали в одну велику "Справу Майдану", в якій є 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).
Що загрожує розслідуванням справ Майдану
- Всі роки розслідуваннями справ Майдану займався відділ Спеціальних розслідувань ГПУ під керівництвом Сергія Горбатюка.
- У лютому 2019 року моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатувала, що за 5 років після протестів на Майдані досягнуто лише обмежений прогрес у розслідуванні вбивств і насильницьких смертей 98 осіб.
- 21 жовтня у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності 2013 – 2014 років. Злочини часів Майдану потім мало розслідувати ДБР, за діяльністю якого наглядатиме новостворений департамент у Генпрокуратурі.
- Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Горбатюка у жовтні 2019 року. Після цього Горбатюк заявив, що слідство у справах Майдану призупинено, в ГПУ, зі свого боку, розслідування та забезпечення невідворотності покарання у справах Майдану називають пріоритетними.
- 5 листопада ДБР заявило, що розслідування злочинів, що сталися за час Майдану, тимчасово призупиниться. Усе через надмірне навантаження на Бюро та брак слідчих.
- Оскільки Верховна Рада не прийняла необхідні поправки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування злочинів щодо Майдану – воно призупиняється з 20 листопада на невизначений час.
Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування – воно триває вже 9 днів.
Закревська голодує через зупинку розслідування проваджень по злочинах на Євромайдані. Закревська не їстиме до того моменту, поки нардепи не схвалять поправку, яка передбачає створення спільного управління з розслідування справ Майдану.