Експоліцейський з Луганщини очолив відділ у справах Майдану в ДБР

Тимчасово виконуючим обов'язки начальника відділу ДБР у справах Майдану став колишній поліцейський з Луганської області Павло Нікульніков.

Про це мовиться у відповіді ДБР на запит "РБК-Україна".

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Відповідь ДБР на запит журналістів / фото "РБК-Україна"

У Держбюро розслідувань відзначили, що в управлінні з розслідування військових злочинів створено відділ для розслідування "майданівських" злочинів. У підрозділі працюють 13 слідчих.

Відзначимо, Нікульніков до кінця 2018 року був начальником слідчого відділу в Станично-Луганському районі, а потім перейшов на роботу до ДБР.

Верховна рада України 3 грудня розгляне зміни до закону про Державне бюро розслідувань, необхідні для продовження слідства у справах Майдану. Це питання буде першим на порядку денному.

Всі скоєні під час Революції Гідності злочини умовно об'єднали в одну велику "Справу Майдану", в якій є 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

Що загрожує розслідуванням справ Майдану

Всі роки розслідуваннями справ Майдану займався відділ Спеціальних розслідувань ГПУ під керівництвом Сергія Горбатюка.

У лютому 2019 року моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатувала, що за 5 років після протестів на Майдані досягнуто лише обмежений прогрес у розслідуванні вбивств і насильницьких смертей 98 осіб.

21 жовтня у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності 2013 – 2014 років. Злочини часів Майдану потім мало розслідувати ДБР, за діяльністю якого наглядатиме новостворений департамент у Генпрокуратурі.

Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Горбатюка у жовтні 2019 року. Після цього Горбатюк заявив, що слідство у справах Майдану призупинено, в ГПУ, зі свого боку, розслідування та забезпечення невідворотності покарання у справах Майдану називають пріоритетними.

5 листопада ДБР заявило, що розслідування злочинів, що сталися за час Майдану, тимчасово призупиниться. Усе через надмірне навантаження на Бюро та брак слідчих.

Оскільки Верховна Рада не прийняла необхідні поправки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування злочинів щодо Майдану – воно призупиняється з 20 листопада на невизначений час.

Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування – воно триває вже 9 днів.

Закревська голодує через зупинку розслідування проваджень по злочинах на Євромайдані. Закревська не їстиме до того моменту, поки нардепи не схвалять поправку , яка передбачає створення спільного управління з розслідування справ Майдану.