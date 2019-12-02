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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ

      Експоліцейський з Луганщини очолив відділ у справах Майдану в ДБР

      421 Читать новость на русском
      Павло Нікульніков / facebook.com/pnikulnikov1

      Тимчасово виконуючим обов'язки начальника відділу ДБР у справах Майдану став колишній поліцейський з Луганської області Павло Нікульніков.

      Про це мовиться у відповіді ДБР на запит "РБК-Україна".

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      Відповідь ДБР на запит журналістів / фото "РБК-Україна"

      У Держбюро розслідувань відзначили, що в управлінні з розслідування військових злочинів створено відділ для розслідування "майданівських" злочинів. У підрозділі працюють 13 слідчих.

      Відзначимо, Нікульніков до кінця 2018 року був начальником слідчого відділу в Станично-Луганському районі, а потім перейшов на роботу до ДБР.

      Верховна рада України 3 грудня розгляне зміни до закону про Державне бюро розслідувань, необхідні для продовження слідства у справах Майдану. Це питання буде першим на порядку денному.

      Всі скоєні під час Революції Гідності злочини умовно об'єднали в одну велику "Справу Майдану", в якій є 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

      Що загрожує розслідуванням справ Майдану

      • Всі роки розслідуваннями справ Майдану займався відділ Спеціальних розслідувань ГПУ під керівництвом Сергія Горбатюка.
      • У лютому 2019 року моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатувала, що за 5 років після протестів на Майдані досягнуто лише обмежений прогрес у розслідуванні вбивств і насильницьких смертей 98 осіб.
      • 21 жовтня у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності 2013 – 2014 років. Злочини часів Майдану потім мало розслідувати ДБР, за діяльністю якого наглядатиме новостворений департамент у Генпрокуратурі.
      • Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Горбатюка у жовтні 2019 року. Після цього Горбатюк заявив, що слідство у справах Майдану призупинено, в ГПУ, зі свого боку, розслідування та забезпечення невідворотності покарання у справах Майдану називають пріоритетними.
      • 5 листопада ДБР заявило, що розслідування злочинів, що сталися за час Майдану, тимчасово призупиниться. Усе через надмірне навантаження на Бюро та брак слідчих.
      • Оскільки Верховна Рада не прийняла необхідні поправки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування злочинів щодо Майдану – воно призупиняється з 20 листопада на невизначений час.

      Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування – воно триває вже 9 днів.

      Закревська голодує через зупинку розслідування проваджень по злочинах на Євромайдані. Закревська не їстиме до того моменту, поки нардепи не схвалять поправку, яка передбачає створення спільного управління з розслідування справ Майдану.

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      сьогодні
      20186
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань
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