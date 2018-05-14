Экс-помощник Трампа работает на российского олигарха

Экс-помощник действующего президента США Дональда Трампа – Брайан Ланза – помогает приближенных к Володиимра Путина олигарху – Олегу Дерипаске – избавиться санкций.

Об этом сообщает CNN.

Так, по информации источников, Ланза лоббирует в Белом доме интересы от имени председателя энергетической и алюминиевой фирмы EN + Group. Эту фирму и контролирует Дерипаска.

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Как отмечают источники, Ланза представляет голову EN + Group Грегори Баркера, но не самого Дерипаску.

Для того, чтобы выйти из-под санкций Дерипаска будто бы хочет уменьшить свою долю в компании, хотя реальное влияние принадлежать будет все равно ему.