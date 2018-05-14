Экс-помощник Трампа работает на российского олигарха
Экс-помощник действующего президента США Дональда Трампа – Брайан Ланза – помогает приближенных к Володиимра Путина олигарху – Олегу Дерипаске – избавиться санкций.
Об этом сообщает CNN.
Так, по информации источников, Ланза лоббирует в Белом доме интересы от имени председателя энергетической и алюминиевой фирмы EN + Group. Эту фирму и контролирует Дерипаска.
Читайте также: Из-за санкций Дерипаска вернул самолеты – их продадут
Как отмечают источники, Ланза представляет голову EN + Group Грегори Баркера, но не самого Дерипаску.
Для того, чтобы выйти из-под санкций Дерипаска будто бы хочет уменьшить свою долю в компании, хотя реальное влияние принадлежать будет все равно ему.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии