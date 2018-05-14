Екс-помічник Трампа працює на російського олігарха
Екс-помічник чинного президента США Дональда Трампа – Брайан Ланза – допомагає приближеному до Володиимра Путіна олігарху – Олегові Дерипасці – позбутися санкцій.
Про це повідомляє CNN.
Так, за інформацією джерел, Ланза лобіює у Білому домі інтереси від імені голови енергетичної та алюмінієвої фірми EN + Group. Цю фірму і контролює Дерипаска.
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Як зазначають джерела, Ланза представляє голову EN + Group Грегорі Баркера, але не самого Дерипаску.
Для того, щоб вийти з-під санкцій Дерипаска наче б то хоче зменшити свою частку у компанії, хоча реальний вплив належатиме все одно йому.
Джерело: 24 Канал
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