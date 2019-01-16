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      Экс-посол США предсказывает Крыму судьбу Прибалтики в СССР

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      Бывший посол США в Украине Джон Хербст
      Бывший посол США в Украине Джон Хербст / Rubryka.com

      Бывший посол США в Украине Джон Хербст убежден, что Украина не пойдет на компромисс и не отдаст России временно оккупированный Крым "за мир на Донбассе".

      "Я никак не вижу, что Киев пойдет на компромисс, в котором отдает Москве Крым за мир на востоке. И я тоже не вижу в этом году, через 10 лет, через 15 лет, что Москва будет готова отдать Крым", – сказал в эфире телеканала "Прямой" Хербст, который сейчас возглавляет Евразийский центр при организации Atlantic Council.

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      Поэтому они могут решить пока что оставить это в покое. И Запад не будет признавать российского суверенитета. Будет, как Прибалтика с 1940 года в Советском Союзе,
      – сказал он.

      К слову, в декабре 2019 года Хербст заявлял, уже через 2-3 месяца США могут предоставить Украине оружие и объявить о новых санкциях против РФ в связи с агрессией государства в районе Керченского пролива.

      Что произошло с Прибалтикой в СССР с 1940 года?
      Произошла оккупация балтийских стран – процесс военного захвата Эстонии, Латвии и Литвы, которую сначала осуществил СССР, включив их в свой состав по пакту Молотова-Риббентропа с нацистской Германией. Руководство современной России не признает факт оккупации балтийских стран. Официальная позиция России: Латвия, Эстония и Литва добровольно присоединились к СССР.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия СССР Новости США История Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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