Екс-посол США пророкує Криму долю Прибалтики в СРСР

Колишній посол США в Україні Джон Гербст переконаний, що Україна не піде на компроміс і не віддасть Росії тимчасово окупований Крим "за мир на Донбасі".

"Я ніяк не бачу, що Київ піде на компроміс, у якому віддає Москві Крим за мир на сході. І я теж не бачу в цьому році, через 10 років, через 15 років, що Москва буде готова віддати Крим", – сказав в ефірі телеканалу "Прямий" Гербст, який зараз очолює Євразійський центр при організації Atlantic Council.

Читайте також: "Це реальна загроза": екс-командувач ВМС розповів про плани Росії на ядерний Крим

Тому вони можуть вирішити поки щ залишити це в спокої. І Захід не визнаватиме російського суверенітету. Буде, як Прибалтика з 1940 року в Радянському Союзі,

– сказав він.

До слова, у грудні 2019 року Гербст заявляв, вже через 2-3 місяці США можуть надати Україні зброю та оголосити про нові санкції проти РФ у зв'язку з агресією держави в районі Керченської протоки.

Що сталося з Прибалтикою в СРСР з 1940 року? Відбулося окупація балтійських країн –процес військового захоплення Естонії, Латвії та Литви, яке спершу здійснив СРСР, включивши їх до свого складу за пактом Молотова-Ріббентропа з нацистською Німеччиною. Керівництво сучасної Росії не визнає факт окупації балтійських країн. Офіційна позиція Росії: Латвія, Естонія і Литва добровільно приєдналися до СРСР.